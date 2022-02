Switch Sports : les règles de l'Online Play Test pour ce week-end

Nintendo Switch Sports - Sortie le 29 avril ! 18/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

" En vous inscrivant à l'Online Play Test, vous acceptez de ne partager aucune information à son sujet de manière publique, comme par exemple en publiant des images ou des vidéos du logiciel sur les réseaux sociaux. "

On apprenait lors du dernier Nintendo Direct, après l’annonce de la sortie de Switch Sports, qu’une session de test mondiale sera organisée le week-end du 19 au 20 février. C’est déjà demain ! Cela se fera sur plusieurs créneaux, comme nous le partageait ThibaultPN dans sa news il y a quelques jours. Voici pour rappel le trailer du jeu :Vous faites partie de ce panel de joueurs qui participeront au test en avant-première ? Une chance, mais ce n'est pas sans risque. Tout devrait bien se passer pour vous si vous respectez le règlement.En effet, sur la page d’inscription de MyNintendo , on peut lire dans les termes et conditions :On l'aura compris, rien ne doit fuiter avant la sortie officielle le 29 avril. Rien n’est dit quant aux risques encourus en cas de non respect des règles, mais connaissant Nintendo, on ferait mieux de ne pas tenter de les contrarier !