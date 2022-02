Avec la fin de l’eShop 3DS et Wii U, 1000 titres disparaissent

Nintendo a annoncé hier l'arrêt progressif des magasins eShop Wii U et 3DS et s'apprête à éliminer une énorme quantité de contenu sur ces dernières. Nous savions déjà que la banque Pokémon et Fire Emblem Fates: Revelation et son DLC seront perdus . Mais combien de jeux pouvons-nous nous attendre à voir disparaître ?Grâce à un tweet de VGC, nous apprenons que 1000 titres uniquement disponibles en numérique disparaitront.- 450 jeux Wii U uniquement en version numérique.- 100 jeux Wii U également disponibles en version physique.- 600 jeux 3DS uniquement numérique.- 300 jeux 3DS également disponibles physiquement.- La console virtuelle avec environ 530 jeux, dont 350, qui à date, ne sont pas disponibles sur Switch.À lire aussi: Les eShops Wii U et 3DS fermeront fin mars 2023: un site souvenir ouvert.