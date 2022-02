La date de sortie de Majora’s Mask enfin annoncée sur Nintendo Switch Online !

Un système de jeu unique

Qu’est-ce que ça donne sur Switch ?

The Legend of Zelda: Majora's Mask Graphics Comparison (N64 vs. Switch) 18/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ça y est, on a enfin une date de sortie pour le très culte jeu The Legend Of Zelda : Majora’s Mask. C’est à partir du 25 février prochain que ce titre rejoindra le catalogue de jeux N64 pour les abonnés au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. On se souvient de sa sortie initiale en 2000. Cet épisode faisait suite au non moins culte The Legend Of Zelda : Ocarina Of Time et présentait une amélioration des graphismes et des modifications de gameplay. Rappelons qu’il était nécessaire d’avoir l’Expansion Pack, accessoire qui augmentait la mémoire de la console, pour pouvoir profiter de l’aventure. Une sortie plus tard sur 3DS venait déjà satisfaire les premiers nostalgiques du jeu.Le maniement du temps et l’utilisation des masques en font encore aujourd’hui un jeu prenant. Link se retrouve dans le monde parallèle à Hyrule : Termina. Le tout se déroule sur trois jours virtuels (soixante douze minutes en réalité) au terme desquels la lune s’écrase sur le monde si le masque de Majora n’a pu être récupéré. Un temps relativement court me direz-vous. C’est là qu’intervient l’Ocarina. Grâce à ce dernier, Link a le pouvoir de remonter le temps, ce qui entraîne en contrepartie la perte totale de l’argent accumulé ainsi que de ses munitions.Grâce au travail de comparaison publié sur la chaîne YouTube de GameXplain, on peut avoir un aperçu de ce que donnent les graphismes du jeu sur N64 et sur Switch. Bien que très similaires, on peut constater que les performances de la Switch permettent une meilleure résolution globale.Il ne reste plus qu'à patienter quelques jours de plus pour replonger dans l'aventure avec Link.