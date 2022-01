Majora's Mask arrive en février sur Nintendo Switch Online

Déjà visible dans la vidéo de présentation du pack additionnel du Nintendo Switch Online, il était évident que The Legend of Zelda : Majora's Mask allait rapidement rejoindre les titres disponibles de la N64







Suite "directe" du cultissime Ocarina of Time, ce second titre de la franchise offrait une des expériences les plus troublantes de la série avec son ambiance crépusculaire, ses thématiques sombres et certains des meilleurs graphismes de la machine grâce à l'utilisation de l'expansion pak qui boostait les capacités de la console.







C'est donc en février que nous pourrons nous (re)plonger à Termina sur notre console hybride.







Nous ne saurons trop vous conseiller de vous pencher sur ce titre, considéré par beaucoup comme l'un des opus les plus audacieux de la saga.