Metroid Prime 4 : la nouvelle bannière d'écran qui affole les fans

Après une longue période d'électroencéphalogramme plat depuis sa première annonce en 2017 suivi du redémarrage complet du projet sous la conduite de Retro Studios, Metroid Prime 4 fait le buzz via une discrète mise à jour du site des développeurs. Une petite bannière nous dévoilant la silhouette de Samus, un affichage qui relance la hype des fans, impatients de voir débarquer ce titre qui semblait verser dans la catégorie des arlésiennes des jeux vidéo.

Pour le moment, c'est tout. Retro Studios travaille dur sur son titre et aligne encore régulièrement les offres d'emploi pour permettre de rapatrier du personnel qualifié afin de les aider à proposer un titre à la hauteur des attentes de Nintendo, mais surtout de celui des fans. Après des années d'espérance, la douche froide du reboot du projet et le succès incontestable de Metroid Dread, Metroid Prime 4 n'a clairement pas le droit à l'erreur.





Pour le moment, savourez donc cette silhouette de Samus dans une ambiance faiblement éclairée à la Alien et espérez que le titre final soit d'un très haut niveau. Est-ce une indication d'une suite plus sombre, plus effrayante comme nous en avons eu l'aperçu avec Metroid Dread ? En attendant, on ne serait pas contre une petite ressortie sur Switch de la trilogie de départ, pour réviser ses classiques.