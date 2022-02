Nintendo attendait le 10e anniversaire de la Wii U pour fermer l'eShop

La Wii U fut un échec malgré ses indéniables qualités. Avec la Switch, la console a été gommée, sa logithèque convertit à tour de bras pour lui apporter la reconnaissance publique méritée. Pourquoi avoir laissé aussi longtemps branché l'eShop de cette console alors qu'il n'y avait aucune nouveauté ? Pour des raisons marketing et éviter le mécontentement du public ayant supporté Nintendo durant sa période Wii U.





Il faut dire que Nintendo a joué la prudence en annonçant le projet NX, qui deviendra au final la Switch. Une console ne devant pas remplacer la Wii U et la 3DS mais coexister avec elles, c'est ainsi qu'elle fut au départ présentée. On sentait une fébrilité dans le staff de Nintendo, espérant beaucoup avec son nouveau projet mais craignant de ne pas arriver à convaincre suffisamment le public de revenir sur ses consoles avec l'échec Wii U. Et les premières annonces de jeux sur Switch ont été difficiles à avaler pour les possesseurs de la console maudite, car c'était clairement un second lancement des mêmes titres. Au sein de la rédaction, on était d'ailleurs très partagé à l'époque. Nous avions la Wii U et ce n'était pas un Tropical Freeze ou un Mario Kart 8 même Deluxe qui nous motivait à repasser par la case achat. Mais entre la polyvalence de la nouvelle console et surtout le retour des tiers pour proposer des nouveautés et des portages en pagailles, la décision d'achat a été vite prise.





Selon Nintendo Life, Nintendo était prêt à fermer l'eShop de la Wii U depuis des années, mais attendait le 10e anniversaire de la console pour le faire, en s'appuyant sur les commentaires d'un ancien employé de Nintendo of America s'exprimant sous couvert d'anonymat sur les rouages internes de l'entreprise. La Wii U passant le cap des 10 ans en novembre 2022, l'heure est donc arrivée d'annoncer la fin de son eShop, couplée en parallèle à la fin de l'eShop 3DS. Une page se tourne, la Switch est désormais clairement la seule console de Nintendo.





Mais pourquoi finalement attendre dix ans ?

Nintendo sait qu'elle doit soutenir un produit pendant un minimum de 10 ans, sinon elle risque un recours collectif, a déclaré l'ex-employé de Nintendo, ajoutant que la décision de ne pas soutenir la Wii U à long terme a été prise il y a longtemps. En interne, [Nintendo] attend ce jour depuis 2014 en se basant sur les ventes [...]. Nintendo considère les deux premières années comme l'indicateur du moment où il faut commencer à remballer une console.

Ce support long met donc à l'abri Nintendo de recours particulier mais l'arrêt des achats possibles de titres Wii U et 3DS pose tout de même de sérieuses questions désormais.







Commençons d'abord par le poids respectif des deux consoles. D'un côté la 3DS qui a dépassé les 75,7 millions d'exemplaires écoulés depuis son lancement en 2011. La Wii U de l'autre, qui s'est figée aux alentours de 13,5 millions d'exemplaires. Leur eShop respectif n'avait donc pas du tout la même ampleur mais certains titres, uniquement disponibles sous format dématérialisé, vont donc disparaître, sans qu'une solution de remplacement ne soit proposée sur Switch.





Comment pouvoir jouer à ces titres plus tard ? Via une nouvelle mise à jour de l'offre Nintendo Switch Online ? C'est le grand flou à ce niveau et on peut se douter que certains titres vont clairement sombrer dans l'oubli, sauf par le biais de la scène Warez qui va bien tenter de récupérer le maximum de roms pour les faire tourner via des émulateurs. Honnêtement, certains titres ne méritent pas qu'on essaie coûte que coûte de les sauver mais cela reste important de pouvoir permettre à l'ensemble des curieux d'essayer une fois des titres qui sont des représentants de l'histoire du jeu vidéo.





Là où les interrogations sont les plus nombreuses, c'est sur la possibilité qu'auront les actuels propriétaires de Wii U et de 3DS de pouvoir télécharger à nouveau les titres déjà achetés. Si pour le moment, Nintendo indique que ce sera toujours possible dans un avenir proche, que se passera-il après l'année 2023 ?





Selon cette même personne, la fonctionnalité de retélécharger les achats existants pourrait également disparaître bientôt.



Ils donneront un avis en 2023 après que le serveur sera fermé après un certain temps..., prédit l'ex-employé. Les gens perdront à 100 % leurs jeux si quelque chose arrive à leur Wii U ou au disque sur lequel ils ont leurs jeux.

Hier soir, la Video Game History Foundation a ainsi réagi par rapport à ces annonces touchant les eShops de la 3DS et de la Wii U.







Nous comprenons la réalité commerciale qui a motivé cette décision. Ce que nous ne comprenons pas, c'est le chemin que Nintendo attend des fans, s'ils souhaitent jouer à ces jeux à l'avenir.

Our statement on the closure of Nintendo's legacy digital shops. pic.twitter.com/mG5GzuGH4G — Video Game History Foundation (@GameHistoryOrg) February 17, 2022

On comprend que ne plus permettre d'avoir accès à de nombreux titres par le biais d'un moyen officiel et commercial pose question, comme l'impossibilité de préserver ces titres n'enchante pas une fondation qui milite pour la préservation du patrimoine vidéoludique sous toutes ses formes.





Ils vous restent donc quelques mois pour faire le point sur ce que vous voulez absolument acquérir sur les eShop de vos anciennes consoles et surveiller les futures déclarations sur ce sujet de Nintendo.





Quid des DLC, des patches de mise à jour de jeux en version physique.... ? Beaucoup de questions en suspens qui vont se multiplier au fur et à mesure que nous allons basculer de plus en plus vers des loisirs dématérialisés.