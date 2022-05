Du nouveau pour Sonic Frontiers

IGN First - Teaser 31/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé en décembre 2021, Sonic Frontiers se veut être le renouveau de la licence du Hérisson bleu. Piochant dans les mécaniques de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Sonic filera à toutes vitesse dans les îles Starfall, le nouveau terrain de jeu en open-world.Alors que nous avions appris la présence d'Amy dans cet opus , aucune information supplémentaire n'avait été communiquée jusqu'à présent. C'est via la page Youtube de Sega que de nouvelles images ont fait leur apparition.Dans ce court trailer, Sonic vous dévoile quelques environnements ainsi que quelques mécaniques de gameplay encore assez mystérieuses. Le hérisson bleu pourra par exemple activer des roues (de hamster) et combattre des ennemies au look plus modernes.Sonic Frontiers est attendu pour cette fin d'année sur toutes les plateformes, y compris sur Switch.