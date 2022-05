Une nouvelle bande-annonce demain pour Pokémon Écarlate & Pokémon Violet

Bonne nouvelle pour tous les Pokéfans de la planète : nous allons avoir très bientôt des nouvelles de la prochaine génération de jeux Pokémon !Dès demain 15h (heure de Paris), une nouvelle bande-annonce de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sera diffusée. Cette bande-annonce, la première depuis l'annonce des deux jeux le 27 février dernier, devrait être riche en nouvelles informations. Une date de sortie pour ces jeux attendus pour la fin de l'année n'est pas à exclure !De nouveaux Pokémon, des premières informations sur les nouvelles mécaniques de ces jeux, les possibilités d'annonces sont nombreuses et nous vous épargnerons nos suppositions les plus farfelues. Aucune information n'ayant filtré pour le moment.Rendez-vous donc dès demain 15h pour découvrir la nouvelle bande-annonce de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.