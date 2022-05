The Pokémon Company réalise une année record, merci Pokémon GO !

L'année 2021 a été celle des 25 ans des Pokémon et The Pokémon Company a réussi à jouer la carte nostalgie à fond puisque l'entreprise a visiblement doublé ses bénéfices cette année.D'un peu moins de 140 millions d'euros, le bénéfice s'élève aujourd'hui à plus de 300 millions d'euros. Un chiffre record pour l'entreprise créée en 1998 au moment où le phénomène Pokémon commençait à atteindre la planète entière.Qu'est ce qui explique ce chiffre record ? Beaucoup de choses ! Une licence comme Pokémon ce sont évidemment les jeux vidéo avec 3 titres sortis sur Switch durant l'année fiscale 2021 : NEW Pokémon Snap, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Brillante, et Légendes Pokémon : Arceus. 3 jeux vendus plusieurs millions d'exemplaires qui rapportent ds millions d'euros à l'entreprise.Mais le vrai pactole se cache du côté de Pokémon GO qui a fêté ses 5 années d'existence sur appareils mobiles. Grâce aux achats in-app et les nombreux évènements qui ont ponctué le jeu qui a su totalement s'adapté aux restrictions sanitaires, des millions de joueurs ont dépensé de plus en plus d'argent dans le jeu.C'est ici que l'entreprise, qui gère le jeu aux côtés du développeur Niantic, récupère la marge la plus importante. De quoi remplir les caisses de l'entreprise un maximum !En 2022, les choses ne s'annoncent pas forcément aussi riches pour l'entreprise mais la sortie prévue en fin d'année de la nouvelle génération de jeux avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont de quoi promettre entre une tonne de produits dérivés à venir !