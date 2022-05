Rumeur : jusqu'à 10 personnages supplémentaires pour Mario Strikers: Battle League Football

Mario Strikers has 10 characters at launch, but 20 character slots. Looks like there may be an additional 10 coming through the recently announced free DLC. pic.twitter.com/PCGSlDOzoB — Jack (@Wipeoutjack7) May 27, 2022

Vendredi, Nintendo a commencé sa grosse campagne de promotion concernant Mario Strikers: Battle League Football avec la sortie d' une démo en prévision du week-end prochain qui permettra de faire des premiers matchs en ligne. L'entreprise en a profité pour également confirmer l'arrivée dans le futur de nouveaux personnages, ajoutés gratuitement au jeu.Aussitôt la démo sortie, elle a été prise d'assaut par les joueurs évidemment mais aussi par les plus curieux, impatients de savoir quels secrets elle pouvait renfermer sur le contenu actuel et à venir.Pour le moment, les résultats de l'enquête sont minces mais tout de même intéressants : en plus des 10 personnages disponibles au lancement, c'est 10 personnages supplémentaires qui pourraient faire leur arrivée dans les mois à venir :Pour rappel, les 10 personnages disponibles au lancement seront : Mario, Luigi, Bowser, Peach, Harmonie, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario et Waluigi. Autant dire qu'il y a encore de nombreuses vedettes du Royaume Champignon qui mériteraient de faire leur arrivée dans le jeu. A commencer par Daisy, Diddy Kong, Bowser Jr. et Flora Piranha qui étaient présents dans le jeu précédent et qui sont pour le moment restés dans les vestiaires.Et vous, qui aimeriez-vous voir rejoindre votre équipe dans Mario Strikers: Battle League Football ? Dépêchez-vous de faire votre choix, le jeu arrive exclusivement sur Nintendo Switch le 10 juin prochain.