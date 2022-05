Mario Strikers: Battle League Football : une démo et du contenu additionnel gratuit à venir !

Galerie images 27/05/2022





Petit rappel : #MarioStrikers: Battle League Football débarque le 10/06 !



Et de nouveaux personnages arriveront après la sortie via des mises à jour gratuites ! — Nintendo France (@NintendoFrance) May 27, 2022

Deux bonnes nouvelles aujourd'hui pour tous ceux qui attendent Mario Strikers: Battle League Football : une démo et du contenu additionnel !Nous commençons tout d'abord par la démo qui est dès à présent disponible. Elle permet de s'entrainer avant des sessions de matchs en ligne le week-end prochain. Précision importante : il vous faudra être abonné au service Nintendo Switch Online. Rendez-vous ici ou sur le Nintendo eShop pour télécharger la démo.Voici les informations sur les sessions de tests en ligne :En attendant le jeu en ligne les samedi 4 et dimanche 5 juin, vous allez pouvoir vous entraîner sur chacun des éléments du jeu de Mario Strikers: Battle League Football. Voici quelques captures d'écran de cette démo :Mais une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule : Nintendo a également annoncé, comme on pouvait s'y attendre, que le jeu bénéficierai de contenu supplémentaire sous la forme de nouveaux personnages jouables, qui seront ajoutés gratuitement dans les mois à venir !De quoi rassurer ceux qui trouvait le casting original un peu léger, et maintenir l'intérêt pour le jeu qui arrive désormais dans tout juste deux semaines ! Mario Strikers: Battle Football League sortira le 10 juin, exclusivement sur Nintendo Switch.