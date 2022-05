Trois nouveaux jeux ajoutés au NSO NES et SNES : Congo's Casper, Rival Turf et Pin Ball

NES & Super NES - May 2022 Game Updates - Nintendo Switch Online 27/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

"Si vous aviez été un singe, vous baladant tranquillement dans la jungle avec votre dulcinée, et qu'un rubis magique était tombé du ciel pour vous transformer tous deux en mi-humains tandis qu'un enfant démoniaque faisait une descente en piqué pour s'enfuir avec votre petite amie... Qu'auriez-vous fait ?"

Hier, la Rumeur se faisait persistante sur l'arrivée de nouveaux jeux ce vendredi 37 mai sur le service de console virtuelle NES/SNES proposé aux abonnés Nintendo Switch Online. Et ce matin, ce sont bien 3 jeux qui sont apparus sur le service.Le premier d'entre eux est Congo's Casper. Le synopsis de ce jeu est à la limite du soutenable, lisez plutôt :Vous allez devoir répondre à cette question en essayant Congo's Casper, maintenant disponible sur la console virtuelle SNES disponible sur Switch.Le second jeu est Rival Turf, un beat'em all dans lequel vous devez débarrasser la ville des malfrats qui y pullulent. Avec votre coéquipier Oozie, votre rôle est d'affronter les Street Kings et leur chef, Big AI.On termine avec le troisième jeu proposé en Europe cette fois-ci : il s'agit de Pin Ball. Oui, vous avez bien lu, il s'agit d'un jeu de flipper dans lequel vous pourrez voir parfois apparaitre Mario, Luigi et Pauline (à l'époque connue sous le nom de Lady).Si vous avez eu la curiosité de configurer un compte japonais, vous pourrez découvrir un jeu en remplacement de Congo's Casper : Umihara Kawase, un jeu de plateforme dans lequel vous incarnez le chef Sushi Kawase Umihara, sorti sur SNES EN 1994 au Japon.