Mario Strikers: Battle League : publicité et vidéo de présentation japonaises

Nintendo a publié une publicité pour Mario Strikers: Battle League, un clip promotionnel réservé au public japonais alors que plus tôt dans la semaine nous vous avions proposé 3 publicités américaines pour le jeu :En plus de cette publicité, Nintendo Japon a mis en ligne une longue vidéo de présentation. Si tout est en japonais, chacun pourra néanmoins y retrouver des images de gameplay... et cela ne nécessite pas de traduction :A lire aussi : une démo de Mario Strikers: Battle League avec un tutoriel complet On termine avec un test réalisé par le site Nintenduo qui s'est intéressé au framerate des séquences jouables de la démo, confirmant un framerate de 60 fps constant. La seule baisse de régime a eu lieu lors d'une cinématique, ce qui sera un moindre mal car les 60fps en jeu seront essentiels pour une expérience de jeu optimale :Sources : GoNintendo