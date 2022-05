Trois publicités américaines pour Mario Strikers: Battle League

Mario Strikers: Battle League - So Much Fun It Hurts - Nintendo Switch 24/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario Strikers: Battle League - Hyper Strikes - Nintendo Switch 24/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario Strikers: Battle League - Customize With Gear - Nintendo Switch 24/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 10 juin 2022 sort dans le monde le prochain volet de la série des Mario Football, Mario Strikers: Battle League. Très attendu après plus de 15 ans de privation, ce nouveau jeu se promet aussi... percutant que les précédents !A l'approche de sa sortie, la communication autour du jeu se précise un peu : Nintendo nous propose donc 3 nouveaux clips promotionnels que les internautes américains vont découvrir sur les écrans, et qu'on vous propose histoire de savourer les petits coups sournois que les joueurs se donnent dans le jeu.Les trois clips abordent chacun un aspect particulier du jeu, autour du slogan "so much fun it hurts", qu'on traduirait par "tellement amusant qu'il en fait mal" mais vous trouverez peut-être une traduction plus rigolote en commentaire !A lire aussi : Précommander Mario Strikers: Battle League Mario Strikers: Battle League sortira sur Nintendo Switch exclusivement le vendredi 10 juin 2022.