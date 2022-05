Krut: The Mythic Wings annoncé pour le 12 juillet

L’éditeur Blowfish Studios précise la sortie de Krut : The Mythic Wings pour le mardi 12 juillet 2022. Le titre développé par GoodJob Multimedia et Pixel Perfex, sera produit par RSU Horizon et disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ainsi que sur PC et Mac via Steam.







Bénéficiant de graphismes de qualité, Krut: The Mythic Wings narre une bataille longue d'un siècle qui semble repartie pour un nouveau round.









Un grand guerrier Krut nommé Vera cherche l'ancienne terre de ses ancêtres. Son cœur brûle d'une flamme ardente, qui ne peut s'éteindre qu'en libérant son peuple de la tyrannie de la maléfique Zulla. Doté des légendaires Ailes d'argent, le jeune soldat part à la recherche de la magie élémentaire pour restaurer le véritable pouvoir des Ailes. Foncez à travers les paysages vibrants de la tristement célèbre île d'Himmaphan, dont des forêts luxuriantes, des ruines de châteaux, des villes en feu, et bien plus encore.



Combattez les bêtes fantastiques qui rôdent dans chaque région, grâce à un éventail de combos d'attaques rapides. Utilisez le pouvoir du vol, pour prendre l'avantage sur terre et dans le ciel. Échangez des orbes spirituelles pour améliorer l'attaque, la défense, la puissance de l'aile et d'autres capacités de Vera. Chronométrez habilement les coups critiques et les étourdissements précis pour soumettre les six grands gardiens, collecter les esprits élémentaires correspondants et vaincre le pouvoir corrompu de l'île.

Krut : The Mythic Wings est basé sur un film d'animation thaïlandais de 2018, Krut : les Guerriers Himmaphan", a déclaré Ben Lee, cofondateur de Blowfish Studios, inspiré de la mythologie de l'Asie du Sud-Est, racontant les aventures d'un guerrier Garuda sur l'île enchantée, Himmaphan. Krut : The Mythic Wings est basé sur un film d'animation thaïlandais de 2018, Krut : les Guerriers Himmaphan", a déclaré Ben Lee, cofondateur de Blowfish Studios, inspiré de la mythologie de l'Asie du Sud-Est, racontant les aventures d'un guerrier Garuda sur l'île enchantée, Himmaphan.





L'équipe a travaillé avec passion pour mettre en valeur non seulement un récit classique de héros, mais aussi pour représenter fièrement les coutumes historiques de leur région locale. Associé à un jeu de plateformes classique et facile à exécuter, Krut est un jeu culturellement significatif et nostalgique.







Dans un monde rempli de créatures mystiques et de magie, l'armée impitoyable des Ogres a envahi la terre des Garuda. L'armée Garuda a été vaincue et la capitale est finalement tombée. Suite à la destruction et au désespoir, un guerrier grièvement blessé se retrouve sur une île mystérieuse et enchantée appelée Himmaphan. Il rencontre un personnage mystérieux qui lui confie un puissant artefact, les Ailes mythiques. Une légende raconte qu'un héros légendaire a utilisé ces ailes pendant la Grande Guerre, il y a des centaines d'années, pour apporter la paix dans le pays. Maintenant, une nouvelle aventure commence.

Notre jeu nous propose donc six étapes difficiles où pour chaque niveau, vous devrez vaincre le puissant gardien élémentaire du lieu et le bestiaire des créatures ayant élu domicile. Trois niveaux de difficulté permettront à chaque joueur de trouver son dosage pour mieux entrer dans le jeu.





Si les paysages s'annoncent variés, entre forêts luxuriantes, zones désertiques, ruines de châteaux et villes enflammées, vous allez devoir surtout apprendre à gérer vos attaques sur le sol et dans les airs, afin de déclencher des combos rapides et dévastateurs. Vous devrez améliorer vos stats en jouant sur vos compétences offensives, défensives et le combat aérien, ceci par le biais d'orbes spirituels.





Krut: The Mythic Wings | Coming July 12! 24/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Krut : The Mythic Wings sera disponible au prix de 9,99 $ / 5,99 £ / 7,99 € sur toutes les principales plates-formes, avec une prise en charge des langues suivantes : anglais, français, allemand, espagnol, russe et thaï.