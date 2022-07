Test de Krut: The Mythic Wings ou plutôt The Mythic Fail?

Culture thaïlandaise

The Mythic fail

Le jeu est basé sur un film d’animation thaïlandais de 2018, portant le nom de Krut: The Himmaphan Warriors, lui-même inspiré de la mythologie asiatique du sud-est. Ce dernier met en scène un protagoniste homme-oiseau appartenant au peuple des Garuda. C’est donc tout naturellement qu’on trouve un personnage principal issu du même peuple pour le jeu.L’intrigue met en avant un conflit entre la civilisation Krut, les hommes-oiseaux nommés Garuda et des ogres. Les ogres envahissent leur royaume mais un rescapé part en quête d’un pouvoir supérieur pour remporter le conflit et restaurer sa patrie. Plus cliché n’existe pas, mais ça marche pour justifier le but de l’aventure.On part en quête de six pouvoirs à travers six niveaux, donc un par niveau à travers lesquels la mise en scène de l’action va véritablement décevoir. Le scénario ne casse pas trois pattes à une oie mais dans ce genre de jeu d’action, ce n’est pas ça qui est censé être l’atout.Par où commencer dans cette partie tout en restant le plus objectif possible quant aux qualités et défauts de Krut ? Commençons par l’aspect visuel. Le jeu est plutôt agréable à regarder. Le pari de modéliser l’environnement et les personnages en 3D pour une progression purement en 2D fonctionne assez bien. Même si on peut reprocher un aspect des textures trop granuleux, les arrières plans sont bien remplis et très variés. On reproche aussi une animation trop robotique qui manque de fluidité.Mais si ce n'était que cela, on pourrait s’en contenter mais malheureusement la jouabilité est très très creuse. Krut est un simple beat’em all à l’horizontal. Même s’il est associé au terme plateformer par l’éditeur, dans les faits il n’en est rien. On se contente juste de sauter d’une planche à une autre quand il le faut et de grimper des murs pour passer de l’autre côté. Il n’ y a rien de vraiment challengeant. C'est juste une promenade. Le personnage a des ailes ! Mais elles ne servent à rien. Ok, il fait un double saut, mais il ne vole pas. Cela aurait pu être exploité pour donner une progression horizontale et surtout verticale comme dans Owl Boy.Quant à l’action, le système de combo fait penser à celui des muso, on appuie plusieurs fois sur Y puis X pour finir son combo. Ce qui en soit, est très classique sans être une critique. Où est le souci ? Les combos ne servent pas à grand chose au final. Les ennemis n’arrivent pas par vague. On les affronte souvent un par un ou par deux et c’est tout. L’action n’est absolument pas frénétique pour un beat’em all ou un soi-disant hack ’n’ slash 2D. On se retrouve à faire du hit and run plutôt que d'enchaîner les attaques au risque de se faire toucher.La physique du jeu laisse les monstres de marbre face à nos attaques, leur laissant le loisir de préparer les leurs aussi lents et lourds soient-ils. Surtout que les attaques n’ont rien de spectaculaire et même transformé en super guerrier avec les ailes mythiques, on se contente juste de tirer en rafale des lames d’airs face à des adversaires lourdeaux. Pire encore ou tant mieux en fonction du point de vue, il est totalement possible de rusher sans toucher le moindre ennemi jusqu’aux checkpoints, mini-boss et boss de stage. Donc au final ce n’est même plus du hit and run, mais juste du run.