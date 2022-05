Pokémon GO : une application Campfire pour se regrouper plus facilement

Pokémon GO reste le jeu le plus connu de Niantic mais aujourd'hui plusieurs jeux contribuent à tout un écosystème. Et Niantic compte bien mettre tout cela à profit !La startup californienne a annoncé aujourd'hui le projet Campfire : il s'agit d'une nouvelle application qui agira comme un réseau social pour ses différents jeux. L'objectif sera de réunir dans Campfire toutes les communautés de ses différents jeux pour permettre aux joueurs d'échanger et de communiquer entre eux plus facilement pour notamment s'organiser lors d'évènements grandeur nature.Plus philosophiquement, Niantic présente Campfire comme étant la porte d'entrée du métaverse du monde réel. Rien que ça ! Côté Pokémon GO, Campfire débarquera dès cet été, période faste en terme d'évènements et de retrouvailles entre amis autour d'un raid ou deux !