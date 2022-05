Nintendo Switch Online : la 4e vague d'icônes Mario Kart 8 Deluxe disponible

Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent ressortir leur points platine : une nouvelle vague d'icônes Mario Kart 8 Deluxe est disponible !Depuis quelques mois, Nintendo met à disposition de ses abonnés sur Nintendo Switch chaque semaine, une nouvelle palettes d'éléments qui peuvent être assemblés pour former des icônes de joueur uniques. La vague disponible dès maintenant constitue la quatrième vague dédiée à Mario Kart 8 Deluxe et elle met en avant la Coupe Spéciale :Chaque élément (fond, contour, image) peut être assemblé avec un autre élément pour s'adapter aux goûts et envies de chacun. Un procédé original mais réservé aux abonnés Nintendo Switch Online et très gourmand en points Nintendo platine !Ne perdez pas de temps : ces icônes ne seront disponibles que jusqu'au 31 mai !