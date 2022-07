Des images pour le premier DLC de Mario Strikers sur Switch

Galerie images 20/07/2022





Vendredi, du contenu additionnel va être ajouté au jeu Mario Strikers: Battle League Football, le jeu de foot à la sauce Mario disponible depuis la fin juin et dont le test est d'ailleurs toujours disponible sur PN Ce DLC est le premier d'une série de 3 à venir d'ici la fin de l'année 2022, caractérisé par l'ajout de deux nouveaux personnages (Daisy et Shy Guy), d'un nouveau stade (Ruines du Désert), et d'un nouveau set d'équipements.Sur son site japonais, Nintendo nous propose de découvrir en images ces nouveaux ajouts, et on a hâte de les retrouver dans notre version du jeu dès ce vendredi 22 juillet. Voici quelques captures d'écran de Daisy en action :Vous le savez sans doute, chaque personnage dispose d'une animation lors de ses attaques puissantes, et Daisy ne fera donc pas exception. Personnage technique, vous pourrez compter sur sa précision pour mener des attaques ou réaliser des contre-attaques efficaces :Voici maintenant quelques images de Shy Guy en action, rappelons qu'il s'agit d'un personnage équilibré dans le jeu :Et des images de son attaque :Un nouveau stade sera disponible dans le cadre de ce premier DLC de Mario Strikers: Battle League . Il s'agit du stade Ruines du Désert, que Nintendo nous propose également de découvrir en images :On termine cette news avec des images des équipements que pourront revêtir les personnages du jeu, avec leur adaptation au look de chacun des héros de Nintendo présent dans le titre :La première vague de DLC Mario Strikers Battle League sera disponible via l'eShop de la Switch ce vendredi. Si vous cherchez des compagnons de jeu, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord , le canal #mario-strikers vous attend et de ferus adversaires aussi ! Quant à ces ajouts, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à commenter ces images ci-dessous !Source : Nintendo Japon