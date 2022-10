Rumeur : des éditions collectors et des DLC pour Hogwarts Legacy

Toujours attend pour la fin 2022, Hogwarts Legacy sera l'un des jeux phares de la fin d'année sur consoles. Sa sortie sur Switch, surprise de ce début d'année, devrait permettre aux fans de l'univers d'Harry Potter de retrouver la fameuse école sous un tout nouveau jour.En attendant une date de sortie officielle, le titre de Warner Bros a commencé a livrer un premier secret : les différents éditions du jeu prévues pour sa sortie. Ainsi, ce sont pas moins de 3 versions du jeu qui seront mises à la vente.Outre une classique édition Standard, une version Deluxe et une autre Collector devraient permettre de régaler tous les fans, selon leur budget. Ces deux dernières contiendront du contenu supplémentaire, ce qui laisse supposer la présence de nombreux DLC à l'avenir.Outre du contenu cosmétique, d'autres intitulés intriguent davantage comme le "Dark Arts Battle Arena" qui semble faire référence à un mode combat où des arènes pourraient varier. L'édition Collector semble aussi inclure une steelbook et quelques goodies supplémentaires à confirmer.Enfin, ces deux éditions permettront d'accéder au jeu 72 heures avant sa sortie. Là aussi on attendra la confirmation pour voir comment cela se déroulera dans les faits ! Rendez-vous d'ici quelques semaines pour y voir plus clair sur la sortie de Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch.