Before We Leave arrive sur Switch

Before We Leave | Nintendo Switch Announce Teaser 24/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’éditeur TEAM17 et les développeurs de Balancing Monkey Games confirment le portage du jeu sorti sur PC et autres consoles en mai 21, sur Nintendo Switch cette année. Il s’agit ici d’une aventure qui privilégie la non-violence par ses mécaniques de jeu. En effet, il emprunte tous les codes du 4X tout en étant complètement dénué de l’aspect Extermination du genre. Pas de conquêtes basées sur la guerre, les Bonzommes sont des êtres pacifistes. À l’instar d’As Far As The Eye, la seule réelle violence se trouve dans l’impact de la civilisation sur la Terre et sur la gestion de ses ressources.Vous guidez les Bonzommes, civilisation qui renaît de ses cendres après avoir passé plusieurs générations à vivre sous terre en raison d’une catastrophe. Vous gérez les constructions, l’exploration et récoltez les ressources nécessaires. Vous étudiez les technologies pour augmenter le savoir de ce peuple et pourquoi pas réussir à conquérir l’espace !En résumé les caractéristiques du jeu :- Créez des colonies pour vos habitants qui viennent d’émerger à la surface, les Bonzommes.- Découvrez et étudiez les technologies d’autrefois qui vous entourent.- Gérez les ressources, la pollution et le niveau de bonheur de vos Bonzommes pour éviter de reproduire les erreurs de vos ancêtres.- Faites des échanges commerciaux entre vos différentes colonies, par voie maritime ou spatiale.- Explorez six biomes uniques sur des îles de toutes formes et de taille variable.- Protégez vos Bonzommes des créatures oubliées qui rôdent dans la galaxie.Bien que le jeu soit déjà sorti sur les autres consoles, nous attendons de voir ce que ça donnera sur Nintendo Switch. On se rappelle notamment de la jouabilité désastreuse sur As Far As The Eye , là où d'autres ont réussi l'exercice du portage, avec par exemple Civilization VI . Rendez-vous le 2 août prochain pour vous lancer dans l'aventure.