Enfin une date de sortie pour Dragon Quest X Offline

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』プロモーション映像第二弾 24/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Révélé en mai 2021 pour une sortie initiale en février 2022, Dragon Quest X Offline avait été décalé à une date ultérieure sans plus d’information. Square-Enix vient de publier un trailer qui lève enfin le voile sur la date de sortie de cette version solo basée sur le MMORPG Dragon Quest.Ce sera pour le 15 septembre 2022 et uniquement sur le sol japonais. Rien n'a encore été annoncé concernant une sortie pour toutes les autres régions. De plus, la localisation en anglais n'est actuellement pas prévue.On ne fournit pas les mouchoirs, mais on peut tout de même vous partager le trailer.N’hésitez pas à venir réagir sur notre discord pour bénéficier d’un soutien émotionnel.