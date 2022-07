Kirby et le monde oublié bat un record au Royaume-Uni

Sorti en mars dernier, Kirby et le monde oublié a cassé les codes des jeux Kirby avec une aventure en 3D inattendue de la part de la petite boule rose. Quelques mois après, le succès est au rendez-vous comme le confirme l'institut Gfk, spécialisé dans les chiffres de vente.Kirby et le monde oublié est en effet devenu le jeu Kirby le plus vendu au Royaume-Uni. Et cela ne se base que sur les chiffres de ventes physiques. De quoi augurer d'un beau succès ! Il faut dire que le jeu avait déjà réalisé un lancement record pour la saga le printemps dernier.Au niveau mondial, la réussite est également là : le jeu dépasse désormais les 3 millions de ventes cumulées comme l'annoncera sans doute Nintendo la semaine prochaine dans ses résultats financiers du trimestre écoulé.Cet été, un nouveau jeu Kirby arrivera sur Nintendo Switch : Kirby's Dream Buffet . De quoi faire encore davantage plaisir aux fans de Kirby et qui ont déjà terminé Kirby et le monde oublié !