Pathé Games et ses bornes d'arcade ouvrent ses portes à Carré Sénart et en province

Que les amateurs d’arcades se préparent : un nouveau lieu de rassemblement est désormais disponible en Ile-De-France et à Marseille ! C’est plus précisément à Carré Sénart qu’il faudra se rendre pour découvrir un nouvel espace dédié aux jeux d'arcade.Le lieu s’appelle Pathé Games et appartient sans surprise au groupe Pathé qui a construit ce projet en collaboration avec Altavia Pallas, l’agence Fay Architectes et Yann Lodey. 120m2 de jeux attendent le public pour s’amuser en famille ou entre amis dans ce qui ressemble véritablement à un concurrent de La Tête dans les nuages, bien connu des parisiens et lyonnais.13 jeux sont pour le moment proposés avec trois espaces « Family », « Gamers » et « Vintage ». Au programme : The Walking Dead, Minecraft Dungeons mais aussi Halo Fireteam Raven mais surtout Mario Kart Arcade GP DX qui sera assurément l’un des stands les plus prisés des visiteurs du centre.Voici la liste complète des titres disponibles : Overtake DX, Speed River 5 Arcade Racing Game Machine, Super Bikes 3, Mario Kart Arcade GP DX, Boxer Foot Combo, Dinosaur Park, Game On, Evo, The Munsters, Crazy Monsters, The Walking Dead Arcade, Minecraft Dungeons et Halo Fireteam Raven.Un deuxième Pathé Games a ouvert le 9 juillet au Pathé Plan de Campagne à Marseille et 6 autres sont attendus d’ici la fin de l’année. À chaque fois, ils seront placés évidemment à côté d’un complex-cinéma Pathé. Pour jouer à chaque borne, il faudra faire au préalable l’acquisition de jetons. Comptez 2€ le jeton à l’unité mais pour 40€, vous pouvez directement obtenir 40 jetons. Dépensez-plus pour jouer davantage !