[Eco de la semaine] Bilan 1er trimestre fiscal Ubisoft et 1er semestre du marché européen et Microsoft à New York

Nous avons réalisé une performance légèrement supérieure aux attentes ce trimestre, avec notamment une surperformance de Rainbow Six Siege et de la marque Assassin's Creed. Les derniers mois ont été très actifs, avec notamment les présentations des gameplays de Mario Rabbids : Sparks of Hope et Skull and Bones. Les réactions des joueurs à l’annonce de The Division Resurgence ainsi qu’aux phases de tests de Rainbow Six Mobile, The Division Heartland et XDefiant à travers le monde ont été encourageantes

Ubisoft est le premier des grands éditeurs tiers à avoir déposé son bilan pour le premier trimestre de l’année fiscale 2022-2023. S’étendant d’avril à juin, ce premier trimestre n’a pas permis à l’éditeur français de briller malgré la sortie de son jeu free-to-play Roller Champions, qui devrait d’ailleurs rapidement quitter les stores en raison d’une flagrante contre-performance (ce n'est encore qu'une rumeur néanmoins).Pour entamer cette nouvelle année, Ubisoft accuse un chiffre d’affaires en baisse de 10% par rapport à l’an dernier, passant de 352,8 millions d’euros à 318,2 millions d’euros générés sur le trimestre. Une légère baisse anticipée, bien que le board comptait certainement davantage sur Roller Champions que sur Assassin’s Creed Valhalla et Rainbow Six Siege, les véritables moteurs de cette performance.Pour l’année fiscale en revanche, Ubisoft pourra cependant compter sur le second opus de la licence Mario et Lapins Crétins et le très attendu Skull and Bones pour faire grimper les chiffres, malgré un report notable d’Avatar Frontiers of Pandora au prochain exercice.Cependant les nombreux échecs du studio commencent à faire réfléchir et la direction a décidé d’annuler 4 projets en cours. On retrouve dans cette liste Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline (un battle royal) ainsi que deux jeux non-annoncés.Cette semaine, le GSD (Games Sale Data), c'est-à-dire le bilan des ventes hardware et software de jeux vidéo en Europe, a été publié. Des chiffres qui affichent une bonne santé pour Nintendo mais aussi Xbox sur le marché de l’hardware. En effet, pour ce qui est de la firme de Kyoto, elle reste dominante avec même une augmentation de ses ventes de l’ordre de 7%.Du côté de la firme de Redmond, c’est une augmentation de l’ordre de 9% des ventes que l’on note tandis que les ventes de Sony s’effondrent avec une baisse de 44% des ventes, imputable en grande partie aux pénuries qui impactent le constructeur japonais bien plus que ses concurrents. Sur le global, on retient donc une baisse de 21% de ventes de console, dont les ventes de PS5 sont la cause.Côté software, Bandai Namco et From Software dominent l’Europe avec la sortie d’Elden Ring, meilleure vente de l’année au Royaume-Uni. Cependant il est possible que cela ne soit pas le cas puisque Nintendo continue de ne pas communiquer les chiffres de ses ventes numériques, représentant pourtant 68% des ventes de jeux. Il est de fait probable qu’un certain Légendes Pokémon: Arceus occupe cette place, d’autant plus qu’il s’agit du plus gros succès de l’année en Allemagne et en France.1 - Elden Ring (Bandai Namco)2 - FIFA 22 (EA)3 - Pokémon Legends: Arceus (Nintendo)*4 - Grand Theft Auto 5 (Rockstar)5 - LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros)6 - Horizon: Forbidden West (Sony)7 - Gran Turismo 7 (Sony)8 - Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*9 - Red Dead Redemption 2 (Rockstar)10 - Nintendo Switch Sports (Nintendo)*11 - Mario Party Superstars (Nintendo)*12 - Kirby and the Forgotten Land (Nintendo)*13 - NBA 2K22 (2K Games)14 - F1 2022 (Codemasters)15 - Minecraft: Nintendo Switch Edition (Nintendo)*16 - Assassin's Creed: Valhalla (Ubisoft)17 - Big Brain Academy: Brain vs Brain (Nintendo)*18 - Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard)19 - Far Cry 6 (Ubisoft)20 - Just Dance 2022 (Ubisoft)* Données de ventes en téléchargement non connuesEn complément : Marché Européen : Nintendo s'en sort plutôt très bien sur le 1e semestre 2022 Depuis de nombreuses décennies, les jeux vidéo et le monde des nouvelles technologies connaissent un succès colossal et se développent à toute vitesse. Un développement qui profite beaucoup à la Californie et aux Etats de la Silicon Valley, pôle mondial des nouvelles technologies. Seulement ce succès fait aussi des envieux et il semblerait que l'État de New York cherche à concurrencer son homologue.A cette fin, député américain et chef de la majorité au Sénat, Charles E.Shcumer, s’est approché de Microsoft dans le but de pousser la firme américaine à investir dans l’Etat de New York, alors que le studio récupérera le plus gros développeur de jeux vidéo de la région en la personne de Blizzard Albany (capitale de l’Etat de New York).Times Union rapporte d’ailleurs qu’une rencontre entre le sénateur et le PDG de l’entreprise aurait déjà eu lieu. Depuis de nombreuses années, l’Etat de New York cherche à devenir de plus en plus important dans le domaine du jeu vidéo, abritant plus de 23 studios et 600 employés. Une installation plus profonde sur la côte atlantique pourrait ainsi être une voie intéressante de développement de croissance pour Microsoft, qui permettrait également à l’Etat de devenir un pôle majeur du jeu vidéo à l’échelle mondial, mais aussi à Schumer de conforter sa place à l’approche des élections de mi-mandat…- Au cours de la semaine 28, c’est à nouveau Mario Strikers: Battle League Football qui domine les charts français, avec dans son aspiration Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports, Animal Crossing: New Horizons et Kirby et le monde oublié.- Au Japon, c’est à nouveau le pack Monster Hunter Rise + Sunbreak Set qui s’impose avec 29 006 ventes. Il est chassé de près par Nintendo Switch Sports (21 661 ventes), Mario Kart 8 Deluxe (9 520 ventes), Minecraft sur Switch (8 109 ventes) et enfin Kirby et le monde oublié (7 401 ventes). Côté hardware, la Switch OLED continue de dominer le marché avec 29 180 ventes, passant au passage le cap des 2 millions de ventes dans le pays. La Switch quant à elle est 2e avec 23 889 ventes, tandis que la PS5 retrouve la 3e place avec 11 080 ventes. Enfin on notera également un effondrement des ventes de Xbox Series X, qui culminent de nouveau sous la barre des 1 000 ventes…- Au Royaume-Uni, Kirby et le monde oublié réalise un véritable carton. Vendu à plus de 3 millions d’unités dans le monde, il réalise également la meilleure performance d’un jeu Kirby dans le pays.- C’est officiel, le Nintendo eShop de la 3DS et de la Wii U fermera ses portes définitivement le 27 mars 2023 en Europe et aux USA, et le 28 mars 2023 au Japon.- Square Enix a annoncé qu’au cumul des ventes des opus originaux et remasterisés, Final Fantasy X et Final Fantasy X-2 se sont vendus à plus de 10 millions d’unités à travers le monde.