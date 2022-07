L’application Nintendo Switch Online update pour sa version 2.2.0

- Vous pouvez à présent effectuer des demandes d’ami via code ami.

Note : répondre à une demande d’ami ne peut se faire que depuis une console Nintendo Switch.

- Vous pouvez à présent copier votre code ami sous la forme d’une URL, et/ou le sauvegarder sous la forme d’un QR Code. Vous pourrez ainsi recevoir des demandes de la part des personnes avec qui vous partagez cette URL ou ce QR Code.

- Plusieurs autres petits ajustements ont également été effectués.

La dernière mise à jour date de mai 2022 et les changements apportés n’étaient pas particulièrement notables. En réalité, c’est surtout pour les utilisateurs iOS que la légère différence était faite.Aujourd’hui, ce sont tous les détenteurs d’un appareil Android et iOS qui sont concernés par cette mise à jour vers la version 2.2.0. Voici les caractéristiques qui évoluent :Concernant iOS, il faudra également désormais avoir au minimum la version 14.0 pour pouvoir utiliser l’app.Rappelons que les fonctionnalités de l'application permettent de discuter de vive voix pendant les parties en ligne, de voir si nos amis sont connectés et d'utiliser des services liés à certains jeux (Animal Crossing: New Horizon, Super Smash Bros. Ultimate et Splatoon 2).