Kenichi Okuma, le compositeur de Super Smash Bros est décédé à l'âge de 56 ans

"Kenichi Okuma s'est endormi le 22 juillet à cause d'un cancer de l'œsophage. Il avait 56 ans. Son heure et ses funérailles auront lieu lors des funérailles familiales. Nous aimerions exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont aimé sa musique et toutes les personnes impliquées pour leur gentillesse de longue date. Merci beaucoup. (Tous les membres de la famille)"

“Je prie pour ton âme... Merci pour ton aide dans "Smash Bros. X", il y aura des chansons qui seront utilisées dans les séries ultérieures”

ご冥福をお祈りします…。

『スマブラX』でお世話になりましたが、後のシリーズでも採用されている曲があります。 — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) July 25, 2022

Triste nouvelle dans la communauté de Super Smash Bros., Kenichi Okuma est décédé à l'âge de 56 ans après une bataille contre le cancer de l'œsophage. Il est connu pour être le compositeur et arrangeur de certains remix dans Super Smash Bros Brawl, notamment Flat Zone 2, Gyromite, Pokemon Gym / Evolution (Pokémon rouge et bleu).Voici une traduction google approximative du tweet initial:Initialement publié via les réseaux sociaux d’Okuma, le tweet n’a pas tardé à recevoir les condoléances des fans mais aussi de Masahiro Sakurai.Ses compositions resteront gravées dans nos esprits et nos pensées vont aux amis et à la famille de Kenichi Okuma.