L'Encens d’aventure quotidienne fait son arrivée dans Pokémon GO

Un nouvel objet vient de faire son arrivée dans Pokémon GO : l'Encens d’aventure quotidienne ! Comme son nom l'indique, ce nouvel Encens est disponible tous jours gratuitement.Parmi les Pokémon rencontrés, des Pokémon sauvages inhabituels seront particulièrement mis en avant d'après le communiqué de Niantic. À noter que cet Encens particulier ne sera actif que durant 15 minutes et que les Pokémon n'apparaitront que pour les joueurs se déplaçant. De quoi se motiver à bouger !Cet Encens s'accompagne d'une nouvelle Étude Spéciale qui devrait vous permettre de découvrir tous les usages possibles de cet Encens. Profitez-en pour obtenir un maximum d'expérience !Pokémon GO est disponible sur appareils iOS et Android.