Les Pokémon se sont invités au sujet de maths du brevet des collèges

C'est l'été, l'actualité est moins dense et les sujets se font un peu plus légers. C'est donc l'occasion de rattraper le retard pris sur les articles à traiter. Saviez-vous par exemple que le 30 juin dernier, les candidats du brevet des collèges ont eu la surprise de découvrir qu'une partie de leur sujet de mathématiques évoquait les cartes à jouer Pokémon ? Cela a dû faire sourire plus d'un candidat.

Cette initiative dévoile plusieurs choses. On peut parler du fait d'aborder le thème du jeu vidéo, dans un sujet d'épreuve, et qui ne l'aborde pas du mauvais œil. On peut aussi se dire que la popularité de Pokémon et des cartes à jouer n'est plus à démontrer.Mais on peut aussi se dire que glisser une référence culturelle populaire est un pas en avant sur le thème des mathématiques qui ont toujours eu plus ou moins du mal à se faire aimer, surtout avec des cas concrets. (Ne parlez surtout pas de nombres imaginaires ou irréels au rédacteur de cet article !). Que pensez-vous de cette initiative ? Sauriez-vous répondre à toutes les questions ?