Pikmin 4 : de nouvelles publicités, une analyse technique de la démo et un goodies aux USA

Nouvelles publicités pour Pikmin 4

Pikmin 4 - Pik How You Play - Nintendo Switch 07/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pikmin 4 - Discover What's Possible with Pikmin - Nintendo Switch 07/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Analyse technique de la démo de Pikmin 4

Pikmin 4 Early Tech Analysis - FPS and Resolution Revealed 07/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Offre de précommande de Best Buy pour Pikmin 4

Nintendo a récemment publié deux nouvelles publicités pour Pikmin 4, le dernier opus de la populaire série de jeux de stratégie en temps réel au sujet duquel vous pouvez lire nos impressions ici . Ces publicités mettent en avant le gameplay unique du jeu, dans lequel rappelons-le vous contrôlez une armée de créatures végétales pour explorer un monde mystérieux. Une démo vous permet d'ailleurs de partir explorer cette planète.Une démo de Pikmin 4 a été mise à disposition dès jeudi 29 juin, et certains joueurs ont déjà commencé à l'analyser pour en savoir plus sur les aspects techniques du jeu. Selon ces analyses, le jeu vise une fréquence d'images de 30 fps sans chutes significatives. En ce qui concerne la résolution, elle est dynamique, allant de 820p à 720p en mode dock et environ 540p en mode portable.Si vous envisagez de précommander Pikmin 4, et accessoirement que vous résidez aux Etats-Unis (cette seconde condition nous semble plus délicate à remplir en étant lecteur francophone, encore que !), vous pourriez être intéressé par une offre spéciale de Best Buy. Le détaillant offre un sac pour toute précommande de Pikmin 4, dans la limite des stocks disponibles. Si vous êtes un fan de la série Pikmin, c'est une occasion à ne pas manquer !On voit bien, avec ces nouvelles publicités, l'offre de précommande de Best Buy et l'analyse technique de la démo, que l'excitation autour de Pikmin 4 est réelle. Le jeu sort le 21 juillet 2023, et il semble que les fans de la série aient beaucoup à attendre.Avez-vous essayé la démo ? Qu'avez-vous pensé de la performance du jeu ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous ou sur notre Discord Sources : GoNintendo