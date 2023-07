Two Point Campus disponible gratuitement pour les abonnés Nintendo Switch Online en Europe

Les abonnés Nintendo Switch Online vont bientôt pouvoir essayer gratuitement Two Point Campus via l'offre Jeux à l'essai !



Two Point Campus : un jeu de simulation académique unique

Profitez de l'essai gratuit de Two Point Campus dès lundi !

Bonne nouvelle pour les abonnés Nintendo Switch Online en Europe ! Le jeu de simulation académique Two Point Campus sera disponible en essai gratuit dès ce 3 juillet 2023. Si vous avez un abonnement actif au NSO, vous pouvez accéder à la version complète du jeu sans frais supplémentaires. De plus, les données de sauvegarde peuvent être utilisées avec la version complète du jeu.Two Point Campus est un jeu de simulation académique où vous pouvez construire l'université de vos rêves. Pour la première fois, vous pouvez construire en plein air et développer un environnement de campus éducatif unique, avec les meilleures installations d'enseignement du pays. Que vous préfériez construire sur des fondations simples ou placer chaque arbre, vous pouvez construire l'université que vous voulez.L'essai gratuit de Two Point Campus pour les abonnés Nintendo Switch Online en Europe commence le 3 juillet 2023. C'est une excellente occasion de découvrir ce jeu de simulation académique unique et de construire l'université de vos rêves.Source : Nintendo Everything