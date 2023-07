[Rumeur] Les kits de développement de la Switch 2 seraient en circulation

Leak Express:



Il semblerait que Nintendo ait commencé à distribuer des kits de développement pour la prochaine génération de sa console, la Switch 2. Selon une rumeur qui circule sur le forum Resetera, un studio espagnol aurait déjà reçu un de ces kits.Cette information provient d'un tweet de NWeedle, un utilisateur de Twitter qui a déjà divulgué des informations sur Nintendo par le passé et avait tapé juste, ce qui apporte du crédit à ses nouvelles déclarations sur Twitter.Le tweet traduit dit : "Le kit de développement Switch 2 est arrivé en Espagne. Qu'un studio espagnol ait déjà le kit, compte tenu de la politique de confidentialité de Nintendo, est un signe de renforcement de leurs relations et indique que nous sommes dans les dernières étapes avant la présentation de la console."Il est suggéré que MercurySteam, un studio espagnol, travaille déjà sur des jeux pour la prochaine console Nintendo. D'aucuns y voient un signe que Nintendo est en train de renforcer ses relations avec les studios européens, que nous pourrions voir plus de jeux développés en Europe pour la prochaine génération de consoles Nintendo. On y verra plutôt un signe que Nintendo envoie ses kits à ses studios privilégiés pour alimenter la machine rapidement à sa sortie.A ce stade, la console est une Switch évoluée puisque c'est la manette classique Pro qui est utilisée comme manette de ce kit de développement "parce qu'ils ne veulent pas que [les manettes] fuitent en aucune circonstance".Bien sûr, tout cela reste une rumeur pour le moment, et il faudra attendre une annonce officielle de Nintendo pour confirmer cette distribution (ce qui n'arrivera sans doute pas). Cependant, si ces rumeurs sont vraies, cela pourrait signifier que nous sommes plus proches que jamais de voir la prochaine génération de consoles Nintendo.En tout état de cause, nous sommes peut-être proches d'une annonce de la machine, certains pensent qu'elle sera dévoilée dans les 12 prochains mois, d'autres qu'elle sortira pour Noël. On sera plutôt dans l'entre deux, après consultation de notre boule de cristal.Et vous, qu'attendez-vous de la Switch 2 ? Partagez vos attentes et vos espoirs pour la prochaine génération de consoles Nintendo dans les commentaires ci-dessous ou sur notre Discord Source : Resetera