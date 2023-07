LEGO Super Mario s'agrandit avec l'Ensemble d'extension Forteresses volantes de Larry et Morton

Un set LEGO Super Mario riche en action

Un ajout bienvenu à la gamme LEGO Super Mario

La gamme LEGO Super Mario s'agrandit avec l'ajout d'un nouveau site : l'Ensemble d'extension Forteresses volantes de Larry et Morton. Ce set, qui comprend des versions en briques des deux bateaux volants des Koopalings, promet de nouvelles aventures passionnantes pour les fans de LEGO et de Super Mario.Le set d'extension "Larry’s and Morton’s Airships" comprend 1,062 pièces au total. Il propose aux joueurs de construire les deux dirigeables emblématiques des Koopalings, Larry et Morton.En utilisant LEGO Mario, LEGO Luigi, ou LEGO Peach dans les postes de pilotage, vous pouvez déclencher différents effets sonores et vous lancer dans une guerre de tirs de canons virtuels. De plus, le dirigeable de Morton peut être ouvert pour créer une zone de bataille dans un niveau LEGO Super Mario. De quoi promettre de nombreuses heures de jeu !Le set "Larry’s and Morton’s Airships" est maintenant disponible en précommande sur Lego.com pour 84,99€. Les expéditions commenceront à partir du 1er août. Le set est recommandé pour les 8 ans et plus.Cette nouvelle extension vient enrichir la gamme LEGO Super Mario, offrant aux fans de nouvelles possibilités de jeu. Que vous soyez un fan de longue date de Super Mario ou un nouveau venu dans l'univers LEGO, ce set promet de vous offrir de nombreuses heures de plaisir.Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle extension ? Êtes-vous impatient de construire les dirigeables de Larry et Morton et de vous lancer dans de nouvelles aventures avec LEGO Mario ? Partagez vos impressions en commentaire ci-dessous ou sur notre Discord Source : NintendoLife