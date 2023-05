Samba de Amigo: Party Central débarquera sur Switch le 29 août avec une édition Deluxe numérique

Galerie images 24/05/2023



SEGA vient d'annoncer la sortie prochaine de Samba de Amigo: Party Central sur Nintendo Switch pour le 29 août 2023. L'éditeur a également indiqué que les précommandes de l'édition numérique du jeu de rythme étaient désormais ouvertes sur le Nintendo eShop . Si vous êtes plutôt édition physique, le jeu en version standard est disponible en préco également sur la plupart des sites eCommerce françaises.L'édition Deluxe numérique de Samba de Amigo: Party Central, disponible à l'achat sur le Nintendo eShop, offrira aux joueurs des bonus exclusifs. Au programme : l'édition standard du jeu, un pack de musiques Sonic incluant des titres cultes comme "Open Your Heart" de Sonic Adventure, "Reach For The Stars (Re-Colours)" de Sonic Colours️: Ultimate et "I’m Here" de Sonic Frontiers.De plus, un pack de musiques SEGA avec des hits signés de l'éditeur comme "Bakamitai (Taxi Driver Edition)", "Go Go Cheer Girl!" de Space Channel 5️: Part 2 et "Rhythm Thief Theme" de Rhythm Thief & les mystères de Paris️ sera également inclus. Enfin, les fans de Sonic et de Tails seront ravis de trouver des costumes spéciaux inspirés de la série Sonic the Hedgehog, Space Channel 5, Super Monkey Ball️ et Puyo Puyo️.Pour replacer ce Samba de Amigo: Party Central dans son contexte, Sega nous promet une expérience de jeu d'action rythmée et colorée, avec 40 morceaux dans des genres différents et de nouvelles chansons à venir plus tard en DLC. Il offre une multitude de mini-jeux et de défis pour mettre vos talents à l'épreuve, ainsi qu'une personnalisation de personnage unique avec des costumes et accessoires. Le jeu propose également un mode Fiesta mondiale en ligne pouvant accueillir jusqu'à 7 joueurs. Ca va rythmer dans les chaumières à l'approche de la rentrée avec une promesse pareille !Source : Communiqué de presse