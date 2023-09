Les sorties Nintendo Switch de septembre 2023

Le mois de septembre s'annonce chargé sur #NintendoSwitch ! Découvrez toutes les sorties du mois dans notre guide complet sur Puissance Nintendo !

— Puissance Nintendo (@pnintendo) September 1, 2023

La Sélection PN de jeux qu'on surveille !

Fae Farm - 8 septembre

Fae Farm - Bienvenue à Azoria ! (Nintendo Switch) 28/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokémon Ecarlate et Violet - Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro - Vol.1 : Le Masque Turquoise - 13 septembre

Partez à l'aventure au-delà des frontières de Paldea dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro ! 28/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mortal Kombat 1 - 19 septembre

Mortal Kombat 1 - Official Announcement Trailer 28/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pikmin 1 + 2 - 22 septembre

Pikmin 1+2 - Launch Trailer - Nintendo Switch 28/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Disney Speedstorm - 28 septembre

Disney Speedstorm - Release Date Reveal Trailer - Nintendo Switch 28/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

EA Sports FC 24 - 29 septembre

EA SPORTS FC 24 - Pre-order Trailer - Nintendo Switch 28/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

D'autres titres en approche en septembre

Afin d'être davantage exhaustif, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN des jeux qu'on surveille !) et les titres à surveiller pour le mois de septembre 2023. Le tout est présenté dans un ordre chronologique des sorties prévues ce mois-ci.Et si vous rêviez d'une nouvelle vie, d'un nouveau foyer et de nouvelles aventure ? Phoenix Labs vous présente son Animal Crossing fantastique : Fae Farm Bienvenue dans le monde féérique d'Azoria ! Laissez libre cours à votre esprit créatif pour bâtir votre foyer, votre personnage, votre aventure et votre ferme. Au fur et à mesure de vos rencontres, vous découvrirez la magie et les créatures magiques. A l'aide de vos sorts et de vos amis, l'aventure vous attend afin de découvrir les mystères de la région.De la personnalisation, une aventure qui vous est propre et la possibilité de jouer jusqu'à 3 joueurs en ligne ou en local, voici ce qui vous attend dans Fae Farm dès le 8 septembre sur Nintendo Switch.Cher dresseur et Chère Dresseuse ! Il est bientôt temps de reprendre votre aventure Pokémon avec la première partie du DLC Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro, intitulé : Le Masque Turquoise. C'est certes un DLC, mais c'est un DLC de jeu Pokémon !Après votre aventure à Paldea, vous êtes conviés à un voyage scolaire en Septentria, une région à l'esthétique japonaise. Vous ferez la rencontre de nouveaux personnages, de nouveaux Pokémon comme le récemment dévoilé Poltchageist , ainsi que les Pokémon légendaires de la région : Orgepon, Félicanis, Favianos et Fortusimia.Etes vous prêt pour découvrir la région de Septentria ainsi que les mystères de la téracristallisation ? Réponse dès le 13 septembre sur Pokémon Ecarlate et Violet.C'est l'heure du MORTAL KOMBAT !!!!!Licence culte en approche ! Le prochain épisode de la saga culte de NetherRealm Studio, intitulé Mortal Kombat 1, se veut être comme un reboot de la franchise. A la suite de Mortal Kombat 11, Liu Kang, devenu le dieu du feu, a recrée un univers où règne l'harmonie. Cependant une nouvelle menace apparait et l'heure du Mortal Kombat est sur le point de commencer.Mortal Kombat, c'est 30 ans de baston, de fatality et de combattants. Retrouvez Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion, Kitana, Johny Cage, Kung Lao, Raiden et plein d'autre (comme Homelander) dans ce nouveau chapitre. La nouveauté de cet opus réside dans les "Kombattants Kaméos" qui pourront vous aider dans vos parties sanglantes.La paix des royaumes a besoin de vous ! Préparez vos fatality avec Mortal Kombat 1 à partir du 19 septembre sur toutes les plateformes, y compris Nintendo Switch.Vous avez apprécié les dernières aventures du Capitaine Olimar dans Pikmin 4 ? Pourquoi ne pas essayer ou réessayer les 2 premiers opus de la saga avec la sortie physique de Pikmin 1 et 2.Déjà disponible sur le Nintendo Eshop, Pikmin 1 et Pikmin 2 se font une nouvelle santé avec un remaster HD. Ainsi vous pourrez retrouver les premières aventures du Capitaine Olimar sur PNF-404 et sa rencontre avec les Pikmin. Au programme, 2 aventures cultes et une stratégie indispensable sont à prévoir. Si vous désirez en savoir plus sur l'histoire de la série, retrouvez le dossier de PN juste ici Le capitaine Olimar et les Pikmin vous attendent à partir du 22 septembre avec Pikmin 1 + 2 en version physique. Vous pouvez dès à présent trouver les 2 titres séparément sur le Nintendo eShop et notre test de Pikmin 1+2 est disponible sur PN.Faites chauffer les moteurs, Disney Speedstorm sera disponible en free-to-play.Dans le Mario Kart à la sauce Disney Pixar, votre but est d'arriver sur la première marche du podium. Mickey, Mulan, Donald, Belle, Hercules, Baloo, ou encore Jack Sparrow ont enfilé leurs meilleurs tenues afin de vous faire soulever le trophée ultime.Si vous avez acheté les différents Pack, vous avez déjà pu vous essayer au titre depuis avril. Après 3 saisons, l'ajout de personnage comme Stitch Woody, Buzz, Bo Beep, Jessie, Steambot Mickey et de circuits, Disney Speedstorm deviendra gratuit en téléchargement. Des bonus cosmétiques payants restent disponibles dans la boutique du jeu.A vous la victoire, avec Disney Speedstorm en version free-to-play dès le 28 septembre sur toutes les plateformes, y compris sur la console de Nintendo.Suite à la fin du contrat entre EA et la FIFA, le prochain titre au ballon rond de l'éditeur change de nom afin de devenir : EA Sports FC 24.Nouveau moteur de jeu, 19000 joueurs sous licence, 700 équipes et 30 compétitions, voici ce qui attend les joueurs de EA Sports FC 24. Vous pourrez également créer votre équipe de rêve tout en piochant parmi vos joueurs et joueuses préférés. Des modes amicaux, en ligne, Ultimate Team et carrière seront au rendez-vous.Contrairement aux opus précédents, EA Sports FC 24 sur Switch disposera de la totalité des fonctionnalités, vous permettant ainsi une expérience complète. Le moteur Frostbite et le Style de jeu optimisé par Opta apporteront un plus grand réalisme selon l'éditeur.Il est l'heure de chausser vos crampons avec EA Sports FC 24 dès le 29 septembre sur l'ensemble des consoles, y compris la Nintendo SwitchMais le mois de septembre ne vous proposera pas uniquement ces 6 titres.Dans le rayon des nouveautés, vous aurez la possibilité de vous essayer au retour de Bomberman avec Super Bomberman R 2 (12 septembre) qui s'offre un mode château et un éditeur de niveau.Le mois de septembre, c'est aussi le retour annuel de la licence de basket avec NBA 2K24 (8 septembre) qui s'enrichit du crossplay entre toutes les plateformes. Si vous êtes amateur des RPG, un prochain opus de la saga Ys : Ys X : Nordics (26 septembre) vous fera vivre une nouvelle aventure.Si vous êtes plutôt amateurs de mini-jeu à plusieurs, Inspecteur Gadget : Mad Time Party (14 septembre) est le futur titre signé Microïds spécialement pour vous. L'éditeur prépare également la sortie de Dolphin Spirit : Mission Océan (26 septembre), une aventure sur une ile tropicale ou la protection de l'environnement est essentielle.Pour rester du côté des indépendants, Chants of Sennaar(5 septembre) vous proposera une aventure poétique remplie d'énigmes, tandis que Mineko's Night Market (26 septembre) vous fera incarner Mineko dans son nouveau village où les habitants vénèrent Nikko, le chat du Soleil.En septembre 2023, c'est également la sortie physique de Bear and Breakfast (5 septembre), un jeu de gestion d'auberge dirigée par une ours ; ou celle de Neon White (12 septembre) où action frénétique se mélange aux cartes. Les remasters ne sont pas en reste avec la sortie de Rune Factory 3 : Special (5 septembre) comme celle de Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster (15 septembre).