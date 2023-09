Nintendo, cette Entertainment Company qui s'assume enfin

Un héritage riche et diversifié

Des jeux vidéo à des expériences plus immersives

Des parcs à thème aux produits dérivés

Collaboration(s) cinématographique(s) présente(s) et à venir

Un avenir axé sur le divertissement

Depuis sa création en 1889, Nintendo a traversé de nombreuses évolutions, passant de la fabrication de cartes à jouer à la création de certains des jeux vidéo les plus emblématiques de l'histoire. Aujourd'hui, selon Doug Bowser, le directeur de Nintendo of America, la société est en train de se transformer en une véritable "Entertainment Company". Mais en réalité, n'est-ce pas déjà le cas ?Pour comprendre la position actuelle de Nintendo, il faut d'abord se pencher sur son histoire. On ne fera pas l'affront de résumer en 3 lignes ce que des historiens du jeu vidéo chevronnés comme Florent Gorges nous expliquent dans des livres entiers !Avant de devenir le géant du jeu vidéo que nous connaissons aujourd'hui, Nintendo a touché à divers domaines, allant des jouets aux love hotels. Cette capacité à s'adapter et à évoluer a toujours été dans l'ADN de la société.Aujourd'hui, lorsque l'on pense à Nintendo, des titres comme "Super Mario", "The Legend of Zelda" ou "Pokémon" viennent immédiatement à l'esprit. Ces franchises ne sont pas seulement des jeux vidéo ; elles sont devenues des phénomènes culturels.Prenons un autre exemple : Pokémon Go, qui a transformé le simple acte de jouer en une expérience sociale et physique, amenant les joueurs à sortir et à explorer le monde réel. Avec ses créations, Nintendo a toujours accordé une certaine importance à l'expérience sociale autour du jeu : la Wii a fait du jeu vidéo un loisir ludique familial à part entière. Le succès de la console dans les foyers a rendu la console indispensable jusque dans les maisons de retraite.L'ouverture de Super Nintendo World à Universal Studios Japan puis à Los Angeles est une preuve supplémentaire de la transformation de Nintendo en une entreprise incontournable dans le monde du divertissement.Ce parc à thème immersif permet aux visiteurs de vivre l'expérience Nintendo d'une manière totalement nouvelle, en entrant littéralement dans les mondes qu'ils ont auparavant explorés à travers leurs écrans. On vous renvoie vers la visite de notre FredPN pour en savoir plus sur l'expérience connectée offerte aux joueurs dans le parc !De plus, la gamme de produits dérivés de Nintendo, des peluches aux vêtements en passant par les blocs-notes ou les stylos, montre que la marque a une portée bien au-delà des consoles de jeu. La popularité des offres chez Uniqlo, ou même dans les rayons du Nintendo Store avec ses goodies exclusifs, montre que les fans sont prêts à clamer haut et fort leur passion pour la marque, et ce n'est pas la collection de t-shirts de votre dévoué qui va dire le contraire !La récente collaboration avec Illumination pour créer un film d'animation Super Mario Bros Le Film montre que Nintendo est prêt à explorer de nouveaux médias, même si la sortie de Super Mario Bros en 1993 a nécessité 20 ans de thérapie pour les cadres de Nintendo.Cette incursion dans le monde du cinéma n'est qu'un début, car d'autres projets cinématographiques et télévisuels pourraient suivre suite au succès phénoménal et rafraichissant du film d'animation (maintenant disponible en DVD/Blu-Ray).Et pas plus tard que ce week-end, de nouvelles rumeurs sont venues étayer les envies de Nintendo d'envahir un peu plus le grand écran, avec une rumeur de partenariat avec Universal pour un live action movie The Legend of Zelda Selon Doug Bowser, Nintendo envisage de se diversifier encore davantage dans le secteur du divertissement. Cela pourrait signifier davantage de collaborations cinématographiques, de nouveaux parcs à thème ou des expansions, ou même des incursions dans des domaines totalement nouveaux pour l'entreprise qui saura pour l'occasion s'entourer des meilleurs experts, comme elle vient de le faire avec Universal par exemple.Pour autant, Nintendo n'en oublie pas aussi que son succès se doit aussi à la grande qualité de ses productions vidéoludiques : en laissant aux développeurs cartes blanche pour proposer un Super Mario Bros Wonder original et déconcertant, en permettant aux équipes d'Eiji Aonuma de travailler près de 6 ans pour offrir aux joueurs la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la firme sait que son droit à l'erreur est nul avec des franchises de cet acabit.Nintendo n'a pas peur de tenter des expériences : Nintendo Labo ou Mario Kart Live, ces dernières années, ou encore les productions sur mobile dont certaines ont été arrêtées depuis plusieurs années déjà après un succès limité : on n'en oublie pas le fait que le public reste seul juge des succès et des échecs d'une société.