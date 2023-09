On a enfin pu jouer au nouveau DLC de Sparks of Hope : Rayman dans le Show du Fantôme !

Une histoire simple mais efficace, avec un trio de choc !

Rayman apporte avec lui un gameplay rafraîchi !

- Des déplacements inédits

- Des costumes surpuissants

De nouveaux Sparks pour encore plus de plaisir !

Commençons par une précision qui a son importance : ce DLC inclut une toute nouvelle histoire dont Rayman sera évidemment le héros, il s'agit donc d'un "jeu dans le jeu" qui n'interfère jamais avec le jeu principal. Dès lors, il n'est absolument pas obligatoire d'avoir terminé l'histoire principale de Sparks of Hope pour vous lancer. A vrai dire, il est même tout à fait possible de jouer à ce DLC directement, même si l'on ne saurait trop vous recommander de vous faire la main sur le jeu principal au moins quelques heures avant de vous lancer dans ce DLC.A lire aussi : notre test du jeu Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope Rayman débarque donc à l'improviste dans un curieux endroit qui ressemble à un studio de cinéma. Il a reçu en guise d'invitation un magnifique ticket doré (toute référence à un film culte des années 90 serait fortuite), mais ne comprend pas vraiment pourquoi il a été convié. Il en va de même pour nos héros nationaux Lapin Peach et Lapin Mario, arrivés ici pour les mêmes raisons mais avec des rêves d'Hollywood plein la tête (l'équipe sera fixe sur ce DLC). Malheureusement, ledit studio semble curieusement à l'abandon et son état est déplorable. Tout cela sent un peu le roussi : pourquoi donc avoir convié nos trois héros dans un endroit aussi sordide ? Rayman sent le piège arriver... Mais à la place, c'est Fantôme qui va les accueillir chaleureusement !C'est d'ailleurs un vrai plaisir de retrouver ce personnage charismatique du premier opus, d'autant plus qu'il semble avoir appris de ses erreurs passées et souhaite faire amende honorable. Toujours aussi grandiloquant et fort en vocalises, il vous accueille donc dans son " Studio Galactic-Opéra", un endroit au charme indéniable mais qui a effectivement perdu de sa superbe suite à la désertion de ses acteurs partis monter une troupe indépendante. Il a donc besoin de vos talents d'acteurs pour briller devant les caméras et faire exploser les audiences, afin de rendre à son studio son lustre d'antan ! Malheureusement, vous vous en doutez, la mise en scène s'annonce pour le moins mouvementée.Dans les faits, ce DLC ne change pas une recette qui gagne : vous allez alterner les phases d'exploration et les combats au tour par tour, avec une structure claire comme de l'eau de roche : le studio principal vous sert de Hub, tandis que vous pourrez accéder à trois plateaux principaux qui font office de mondes à explorer :- le Décor Pirate- le Décor Médiéval- Le Décor WesternCes trois mondes offrent des environnement très différents et chacun devrait vous charmer avec ses décors en carton et autres accessoires délicieusement clinquants. Evidemment, chacune de ces zones va vous demander un beau travail d'exploration si vous souhaitez progresser dans l'histoire, mais également pour récolter les différents éléments qui vont vous permettre d'acheter des objets, de débloquer divers bonus ou encore d'améliorer vos Sparks pour vous rendre de plus en plus puissant.L'exploration reste, comme dans le jeu principal, agréable et pas dénuée d'intérêt. Il y a des petites énigmes à résoudre, des éléments cachés qu'il vous faudra révéler à l'aide des pouvoirs de Beep-O, et les marchands sont évidemment présents pour vous proposer des objets utiles en combat, ou des Bonus à débloquer comme des skins d'armes, des souvenirs à collectionner etc. Ubisoft connait son sujet, et ce DLC fait honneur au jeu principal.Vous allez également retrouver un arbre de compétences à compléter, assez similaire au jeu principal et donc toujours aussi utile pour améliorer les compétences de vos héros !En revanche, les mondes ne sont pas particulièrement vastes : ne vous attendez pas non plus à des heures et des heures d'exploration. Ces phases de jeu, au demeurant fort sympathiques, sont principalement là pour respirer entre deux combats haletants.Puisqu'on en parle, sachez que les combats restent bien entendu le nerf de la guerre de ce DLC. D'abord aisés dans la première zone du studio qui fait surtout office de tutoriel, ils deviennent bien plus âpres dès lors que vous pénétrez dans les trois mondes cités plus haut.Les ennemis sont très nombreux et assez variés, et les objectifs restent dans l'ensemble les mêmes qu'habituellement (tuer tous les ennemis, tuer seulement certains ennemis définis, rejoindre une zone etc.).La durée des combats peut s'étirer et certains affrontements sont dantesques ! Rassurez vous toutefois : vous pouvez comme d'habitude choisir le niveau de difficulté qui vous convient et surtout en changer en cours de route si vous le souhaitez. Ouf !Sparks of Hope avait déjà pour principale qualité d'apporter plus de liberté au gameplay, particulièrement au niveau des déplacements. Ceux-ci étaient déjà beaucoup plus fluides que dans Kingdom Battle , mais Rayman vient encore apporter une nouvelle liberté de mouvement : il va pouvoir s'accrocher à des anneaux pour s'y balancer, et planer ensuite quelques secondes avant de retomber. Résultat des courses: vous pouvez progresser infiniment plus vite et loin dans les arènes de combat ! On pourrait d'ailleurs comparer ces déplacements à ceux de Donkey Kong dans Kingdom Battle , puisqu'on est dans le même ordre d'idée ici : les possibilités de déplacement deviennent énormes et les stratégies possibles en sont décuplées. C'est un vrai vent de fraîcheur dans le gameplay et la manière d'aborder les combats, d'autant plus que c'est loin d'être la seule nouveauté.S'il possède évidemment un Blaster plutôt efficace pour tirer directement sur les ennemis, Rayman peut également porter deux Hoodies différents qui vont lui conférer des aptitudes particulières et des attaques spéciales. De quoi en faire un personnage unique et incontournable :- Costume Vortex: une fois enfilé, ce Hoodie permet à Rayman de réduire de 30% les dégâts subits pendant un tour. Surtout, il lui permet d'accéder à l'attaque "Vortex", qui va attirer tous les ennemis à proximité via de mini tornades qui vont leur faire beaucoup de dégâts.- Costume Roquette : si vous décidez d'activer ce costume, Rayman sera protégé pendant un tour contre les Super Effets. Mais ce n'est rien à côté de son attaque "Taxi-Roquette" qui vous permet de téléguider une roquette dévastatrice qui va renverser beaucoup d'ennemis avant de finir par exploser, le tout dans une pluie de dégâts pour les adversaires. Jouissif !Enfin, comment passer sous silence ce qui est sans doute la meilleure arme de Rayman : les Sentinelles ! Vous pourrez en déployer deux par tour (sauf améliorations ultérieures), et jusqu'à cinq en tout. Elles détectent les ennemis en mouvement dans leur rayon d'action et leur tirent dessus dans sommation.Les Sentinelles Roquette vont faire des dégâts explosifs tandis que les Sentinelles Vortex vont les expédier à bonne distance. Ces armes sont vraiment efficaces et se révèlent souvent déterminantes dans les combats, d'autant plus que chaque membre de l'équipe peut les ramasser pour les repositionner à un endroit plus stratégique à chaque tour, tant qu'elles n'ont pas épuisé leurs munitions. Un must !Si les Sparks habituels sont évidemment toujours disponibles, deux petits nouveaux font leur apparition :- Congelo-Meha : de type glace, vous allez pouvoir l'utiliser pour déclencher trois ondes de glace dévastatrices. De plus, vous voilà protégé du Super Effet Congélation. Très pratique contre certains ennemis, même si elle ne nous aura pas paru indispensable comparée à certains autres Sparks.- Selfie : grosse nouveauté dans le jeu, Selfie vous permet de générer un clone jouable de votre personnage ! Vous voilà donc avec un personnage supplémentaire, et cela ne se refuse pas ! Seul petit problème, sa jauge de vie est très réduite et sa puissance d'attaque moindre. Il ne pourra pas non plus utiliser les objets ou bénéficier des Sparks. Malgré tout, voilà un sacré atout sur une arène de combat, d'autant plus qu'il peut participer aux sauts d'équipe, par exemple !Evidemment, nous n'allons pas vous en dire trop sur le déroulement de l'histoire. L'important à retenir est que ce DLC est consistant et prolongera sans mal le plaisir des amateurs du jeu. Les combats de Boss sont épiques, et particulièrement le tout dernier combat qui devrait à lui seul satisfaire les plus exigeants !Sachez pour finir qu'il nous aura fallu environ sept heures pour terminer un premier run de ce DLC. Une durée de vie tout à fait honorable et minimale, puisqu'il y a encore beaucoup à faire pour ceux qui voudront obtenir tous les bonus, faire tous les combats et relever tous les défis.Cet article a été rédigé grâce à un code fourni par l'éditeur. Le Season Pass Sparks of Hpe coûte 29,99€ et est disponible à l'achat sur le Nintendo eShop