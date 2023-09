[Rumeur] Universal et Nintendo partenaires sur un film The Legend of Zelda

Universal developing a live action Legend of Zelda movie pic.twitter.com/BfSDzF4fiA — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 10, 2023

Après le succès retentissant de Super Mario Bros Le Film, qui a non seulement conquis le cœur des fans mais est également devenu un des films d'animation les plus rentables de tous les temps, Nintendo semble en confiance et donc prêt à poursuivre son incursion dans le monde du cinéma.Selon @MovieInsider2023, un leaker reconnu pour ses informations précises dans le passé, Nintendo collaborerait avec Universal pour produire un live-action movie, ou film en prise de vue réelle en français, basé sur la franchise The Legend of Zelda.Cette information n'a bien sûr pas encore été confirmée officiellement par Nintendo ni par Universal. Mais si elle s'avérait exacte, cela marquerait une seconde incursion majeure pour Nintendo dans l'industrie cinématographique.Pourquoi Universal ? On va dire que la Lune de miel est merveilleuse pour les deux groupes, avec deux projets d'envergure : des parcs d'attraction Super Nintendo World ouverts ou en construction dans plusieurs parcs Universal Studios à travers le monde, et surtout la sortie en avril 2023 via le studio Illumination du film Super Mario Bros Le Film, qui a dépassé toutes les attentes en matière de succès commercial.Plusieurs franchises de Nintendo ont fait l'objet de rumeurs ces dernières années : on parle aujourd'hui de Zelda, mais on a aussi parlé de Metroid dans le passé. Reste à voir si cette rumeur concernant The Legend of Zelda se concrétisera prochainement : si Nintendo décide de porter l'une de ses franchises les plus aimées sur grand écran, les attentes seront élevées.De notre côté, on ne peut qu'espérer que si ce projet voit le jour, il saura capturer la magie et l'émerveillement qui ont fait de The Legend of Zelda une série si appréciée du public depuis 35 ans. Les fans de la franchise peuvent se retrouver sur Puissance Zelda pour échanger au sein d'une communauté passionnée autour du projet !Source : MyNintendoNews