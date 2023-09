Nouveau brevet : Nintendo à la recherche d'une solution définitive au Joy-Con drift ?

[...] une section de résistance utilisant un fluide magnétorhéologique dont la viscosité change avec l'intensité du champ magnétique et qui devient une résistance lorsque l'élément de commande est déplacé.

Selon un brevet récemment publié par le United States Patent Office ( voir ici ), Nintendo envisage l'utilisation d'une nouvelle technologie pour ses manettes, les Joy-Con. Ce brevet détaille un stick analogique qui utilise un fluide magnétorhéologique. Ce terme est utilisé dans la description du brevet traduite ici :En termes simples, ce fluide change de viscosité en fonction du courant qui le traverse, permettant au stick de revenir à sa position initiale. Cela pourrait non seulement résoudre le problème du "Joy-Con drift", mais aussi offrir une nouvelle forme de retour haptique, similaire à ce que propose la Dual Sense de la PlayStation 5, en quelque sorte.Les rumeurs concernant la prochaine génération de console Nintendo , espérons-le pour 2024, ont également été alimentées par ce brevet. Si ces rumeurs s'avèrent vraies, il est possible que cette nouvelle technologie soit intégrée dans la prochaine génération de consoles Nintendo et non dans la Switch actuelle, plutôt en fin de cycle de vie.A lire aussi : notre dossier sur le Joy-con drift Rappelons à toute fin utile que les brevets ne garantissent pas l'utilisation de la technologie dans des produits finaux commercialisés par leurs propriétaires. Compte tenu des problèmes persistants et des poursuites judiciaires auxquels Nintendo a été confronté à cause du "Joy-Con drift", il est logique que l'entreprise cherche activement des solutions, on aurait même pu penser une résolution plus rapide mais le problème était sans doute plus complexe qu'il n'y semblait à adresser.Sources : Vooks et Kotaku