Plongez dans l'univers de Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres

Bande-annonce japonaise de Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres 22/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'histoire de Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres

Les personnages du jeu

Randolfo le Tyran : Le terrifiant père de Psaro, son ennemi juré et le Maitre des monstres.

Dolph the Destructeur : Fils aîné de Randolfo le Tyran, il est considéré comme le guerrier le plus puissant de Nadiria.

Le Dragon du Zénith : Le dieu-dragon omniscient qui observe ce qui se passe dans le monde depuis Zénithia, un château céleste.

Doc : Un jeune homme naïf voyageant dans le monde à la recherche d'un compagnon disparu.

Arago : Un jeune homme mystérieux qui semble apprécier la poésie non conventionnelle.

Perceval : Capitaine d'armée d'une grande loyauté envers son seigneur.

Général Fléopold : Gardien de la forteresse qu'on appelle le palais du Démon.

Miriam : La mère humaine de Psaro, souffrant d'une étrange maladie.

Les héros élus de DQIV : Des héros déterminés à arrêter Psaro et l'empêcher de réaliser ses cruelles ambitions.

L'univers de Dragon Quest s'apprête à s'enrichir d'une nouvelle pépite. Square Enix nous offre un aperçu plus détaillé de l'histoire et des personnages de son prochain RPG, Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres.On profite des infos du communiqué pour vous présenter la bande-annonce japonaises mise en ligne par Square Enix durant le Tokyo Game Show :Pour ceux qui ont suivi le Nintendo Direct du 21 juin dernier, ce titre ne vous est pas inconnu. En effet, nous avions déjà évoqué cette nouveauté lors de sa révélation L'aventure nous plonge dans les événements de Dragon Quest IV: The Chapters of the Chosen, mais sous un angle différent. Le protagoniste n'est autre que Psaro, le Prince des Monstres.Ce dernier, fils de Miriam, une humaine, et du Maitre des Monstres Randolfo le Tyran, se lance dans une quête de vengeance contre son père après que ce dernier ait refusé de sauver sa mère malade. La quête de Psaro le mènera à travers des lieux emblématiques de DQIV, tels que Rosecolline, le palais du Démon, ou encore Zénithia.Au fil de son périple, Psaro croisera la route de nombreux personnages, dont :L'aventure promet d'être riche en rebondissements, et les joueurs auront l'opportunité de redécouvrir des lieux mémorables de DQIV. Pour ceux qui sont impatients de se lancer dans cette nouvelle aventure, sachez que le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande numérique. En prime, ceux qui précommandent ou préachètent le jeu recevront le Lot de bienvenue, incluant divers bonus.Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres sera disponible le 1er décembre 2023, exclusivement sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur les annonces du Nintendo Direct du 21 juin , n'hésitez pas à consulter notre bilan complet .Source : Communiqué de presse