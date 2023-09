Le mode Combat de Sonic Superstars se dévoile

Plongée dans le mode Combat

Course : Le but est simple, être le premier à franchir la ligne d'arrivée.

Combat électrique : Équipé de balles, le joueur doit toucher ses adversaires pour marquer des points, tout en évitant de se faire toucher.

Chasse aux étoiles : Il s'agit de collecter le plus d'étoiles possible dans un temps limité. Mais attention, encaisser des dégâts vous fera perdre des étoiles.

Survie : Évitez les boulets de canon et tentez de rester le plus longtemps en jeu. Chaque impact sur l'échafaudage ou une immobilité prolongée peut s'avérer fatal.

Galerie images 22/09/2023









Personnalisation et progression

SEGA nous en dit plus sur le très attendu Sonic Superstars, en mettant l'accent sur son mode Combat. Ce mode promet des affrontements intenses, que ce soit en ligne face à sept adversaires ou en local contre trois concurrents. Mais ce n'est pas tout : SEGA nous offre également un aperçu des différentes manches et des mécaniques de jeu qui les accompagnent.Le mode Combat de Sonic Superstars propose aux joueurs de prendre les commandes d'un Metal Fighter qu'ils peuvent personnaliser.Les affrontements se déroulent en trois manches, chacune offrant un défi unique :À l'issue de chaque manche, des points sont attribués, permettant aux joueurs de grimper dans le classement.Les combats en ligne offrent la possibilité de remporter des médailles. Ces dernières peuvent ensuite être échangées contre des pièces pour personnaliser son Metal Fighter. Bien que ces modifications soient purement esthétiques, elles permettent aux joueurs de créer un avatar unique. En mode hors ligne, les joueurs peuvent affronter l'IA ou jouer en écran partagé avec trois autres participants.Sonic Superstars sort le 17 octobre 2023 sur Switch, choisissant l'affrontement quasi-frontal avec un certain Super Mario Bros Wonder.On vous renvoie vers cette actualité pour en savoir plus sur les bonus numériques de précommande pour Sonic Superstars Source : Communiqué de presse