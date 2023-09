Hideki Kamiya (Bayonetta, The Wonderful 101...) quitte Platinum Games

Nous avons le regret d'annoncer que Hideki Kamiya quittera PlatinumGames le 12 octobre 2023.



Dans une annonce surprenante sur les réseaux sociaux, l'équipe de Platinum Games a révélé que le célèbre Hideki Kamiya quittera le studio de développement japonais le 12 octobre. Bien que les plans futurs de Kamiya restent incertains, son départ marque une perte significative pour le studio, étant donné son rôle de directeur de la franchise Bayonetta et d'autres projets majeurs.Voici la traduction de ce communiqué publié par PlatinumGames sur Twitter ce matin :L'annonce a été faite via un message sur les réseaux sociaux, laissant de nombreuses questions sans réponse concernant l'avenir de Kamiya et les projets sur lesquels il travaillait. Hideki Kamiya a également réagi sur les réseaux sociaux au sujet de cette annonce :Bien que le départ de Hideki Kamiya de Platinum Games marque la fin d'une époque, ses fans attendent avec impatience de voir vers quoi il orientera son savoir-faire à l'avenir. Co-fondateur du studio, c'est une grande perte pour les équipes toujours dirigées par Atsushi Inabata, le CEO de Platium. Sur consoles Nintendo, il a été Director sur de nombreux jeux ces dernières années comme Bayonetta, The Wonderful 101 et Viewtiful Joe.Source : Twitter