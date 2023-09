[Twitch] Rendez-vous ce Mardi pour un PlayN! LIVE sur Disney's Illusion Island

Chaîne Twitch Puissance Nintendo 26/09/2023

Retrouvez la vidéo sur Twitch

Découverte de Disney's Illusion Island avec Boris

Revivez notre dernier épisode PlayN! LIVE

Pokémon Ecarlate : DLC 1 Le Masque Turquoise 26/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Préparez-vous pour une soirée en notre compagnie ce mardi 26 septembre 2023 à 21h15 sur notre chaîne Twitch ! Nous sommes ravis de vous annoncer notre prochain PlayN! LIVE consacré à Disney's Illusion Island, un jeu de plateforme pas comme les autres.Animé par Boris, ce live sera l'occasion de plonger dans l'univers enchanteur de Disney's Illusion Island. Explorons ensemble des mondes fantastiques, relevons les défis que le jeu nous offre et découvrons quelques secrets bien gardés de ce jeu de plateforme unique. Boris partagera ses conseils et impressions en direct, offrant une expérience complète et interactive alors que le test est en approche dans nos colonnes.Si vous avez manqué notre dernier live consacré au DLC de Pokémon Violet & Écarlate, pas de panique ! Vous pouvez regarder le replay disponible sur notre chaîne, et ainsi ne rien manquer des aventures palpitantes et des découvertes exclusives partagées lors de cette émission.On se donne rendez-vous ce soir donc ! Rejoignez-nous dès 21h15 sur notre chaîne Twitch pour un PlayN! LIVE en direct, sans filet ! Nous avons hâte de vous retrouver pour ce live dédié à Disney's Illusion Island. À très bientôt sur Twitch !