Une édition physique pour Pokémon Ecarlate & Violet avec le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro annoncée

Vivez les aventures originales et étendues de #PokémonÉcarlateViolet avec des packs contenant le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro, disponibles le 03/11 ! pic.twitter.com/Bsvrg0Aw5M — Nintendo France (@NintendoFrance) September 26, 2023

A l'approche des Fêtes de fin d'année, Nintendo met toutes les chances de son côté pour que tata Agathe puisse acheter le dernier Pokémon avec son DLC sans avoir à comprendre ce qu'est l'eShop et comment ça fonctionne : une version physique de Pokémon Ecarlate et Violet comprenant le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro sera disponible dès le 3 novembre prochain.Cela permettra aux joueurs d'acheter directement le jeu intégral sans devoir passer par la case eShop, même si le DLC 2 est encore à paraître et nécessitera donc un téléchargement additionnel lors de sa mise en ligne par The Pokémon Company.Si le contenu du DLC vous intrigue, on vous propose de lire le test du DLC 1 que nous propose ThibaultPN , un de nos plus grands experts Pokémon au sein de l'équipe !On ne dispose pas encore du prix de vente de cette nouvelle référence, mais on rappelle que le code de chargement du DLC seul est vendu 34,99€. L'édition du jeu + son DLC devrait donc avoisiner le prix de vente du jeu + son DLC, ce qui nous donnerait un prix de vente public autour de 85/95€ environ. Ne manquez pas de nous indiquer en commentaire si vous apercevez la référence en ligne sur un site eCommerce pour nous confirmer son prix !