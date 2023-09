Retour sur les transformations de votre perso dans Super Mario Wonder

Les nouvelles transformations

Nintendo a publié au Japon un article qui rappelle quelles sont les différentes transformations que les personnages peuvent réaliser en prenant un power-up. Le petit dernier en date est le fruit éléphant, une sorte de pomme avec une trompe, qui permet au personnage de se transformer en éléphant.C'est la grande nouveauté de ce nouvel opus : Mario éléphant a littéralement cassé Internet lorsqu'il a été révélé au public en juin dernier ! Non seulement Mario peut se transformer, mais aussi tous les autres personnages du jeu, à l'instar de Peach par exemple :Notre personnage pourra aussi se transformer avec deux nouveaux power-ups :- La fleur violette pour lancer des bulles- Le champignon foreur pour se transformer en foreuseGrâce à la fleur violette, Mario (ou tout autre personnage) va pouvoir se transformer en Mario Bulles : ces bulles peuvent emprisonner vos ennemis, ou vous servir d'appui pour sauter plus haut et plus loin.Grâce au Champignon foreuse, Mario ne craint plus les ennemis qui tombent du plafond ou du ciel, et peut creuser afin de rester juste en dessous du sol.Le costume de Mario Foreuse permet également de briser des blocs ou des matériaux peu solides comme de la glace.D'autres transformations classiques seront également de la partie grâce à ces items :- Le champignon rouge- La fleur de feu- La Super étoileDoit-on vraiment présenter sur un site comme Puissance Nintendo ou on vous parle des jeux Mario depuis plus de 25 ans ce qu'est le champignon rouge ? C'est le champignon qui fait que Mario devient Super Mario, capable alors de briser les briques rouges en les frappant par-dessous où en retombant dessus avec une attaque rodéo.Même remarque ici, la fleur de feu fait partie de l'ADN des jeux Mario et on ne peut que se réjouir de pouvoir lancer des boules de feu dans ce nouvel opus des aventures de Mario ! On peut lancer ses boules de feu aussi bien debout qu'accroupi ou lors d'un saut comme en témoignent ces images :Dernier item super classique des jeux Mario : la Super Etoile permet de rendre son personnage invincible. Un stade que les spectateurs du film Super Mario Bros ont pu découvrir dans une scène épique du film, et qui sera donc bien de la partie dans Super Mario Wonder.Grâce à la super étoile, le personnage devient invincible pendant quelques secondes, le temps de dégommer tous les ennemis sur son chemin.Nous allons compléter notre dossier complet pour tout savoir sur Super Mario Bros Wonder afin d'y intégrer certains des éléments de cet article, ne manquez pas de vous y référer pour tout savoir sur ce que Nintendo a officiellement communiqué sur le jeu à date !Vous constaterez sur les captures d'écran qu'il est possible de stocker un item en réserve : en appuyant sur A, le power-up est libéré et vous permet de vous transformer. C'est par exemple pratique si vous avez un fruit éléphant en réserve et que vous êtes face à un obstacle vous bloquant le passage, à l'instar de ces 3 images du site officiel :On vous rappelle que vous pourrez choisir entre Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad, Toadette, Carottin et Yoshi comme personnage. Chacun aura donc droit à sa propre représentation suite à la prise d'un item donné. On a vu Peach plus haut en Peach Elephant, les autres personnages valent eux aussi le détour dans leurs transformations respectives :Super Mario Bros. Wonder sort le 20 octobre 2023 sur Nintendo Switch exclusivement.Source : site officiel