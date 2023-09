Mise à jour disponible pour Pikmin 4 : découvrez le contenu de la version 1.0.2

Notes de mise à jour de la version 1.0.2 de Pikmin 4

Nintendo a déployé une mise à jour pour son jeu de l'été, Pikmin 4 — le coup de coeur estival de votre serviteur, apportant plusieurs corrections de bugs dans la version 1.0.2 du jeu.Désormais, en relançant votre sauvegarde une fois la mise à jour effectuée, vous constaterez des améliorations comme la correction d'un bug où certains trésors disparaissaient lorsque vous remontiez le temps. Un peu dommage ! De plus, une barre de progression a été ajoutée aux écrans de chargement, rendant l'attente un peu moins pénible.Voici pour les plus curieux une traduction des notes de version complètes récupérées sur le site officiel de Nintendo of America.

Notes de mise à jour de la version 1.0.2 de Pikmin 4

Corrections de bugs

Elles seront appliquées après avoir rechargé les données de sauvegarde.Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, veuillez télécharger cette mise à jour, puis recharger vos données de sauvegarde à partir de l'écran de sélection des fichiers.- Correction d'un problème où certains trésors disparaissaient lorsque le joueur remontait le temps.- Correction d'un problème où le dialogue ne se déroulait pas lorsque le joueur parlait à des naufragés ayant des missions secondaires.- Correction d'un problème où tous les personnages disparaissaient du poste de commandement de sauvetage.- Correction d'un problème où le joueur n'avait pas assez de sève luminescente pour le traitement. (Si le joueur n'a pas assez de sève luminescente à cause de ce bug, son stock sera réapprovisionné à la fin de la journée).- Correction d'un problème où le joueur pouvait augmenter de façon significative le nombre de Pikmin.- Correction d'un problème où l'écran du joueur restait sombre après avoir sauté une scène.- Correction d'un problème où certains trésors cessaient d'être transportables. (Si le trésor était déjà dans un état où il ne pouvait pas être transporté, il reviendra à sa position d'origine après trois jours de jeu - le joueur pourra alors le transporter).- Correction d'autres problèmes pour améliorer l'expérience de jeu.

Concernant les temps de chargement

Une barre de progression a été ajoutée aux écrans de chargement afin que les joueurs puissent voir la progression des temps de chargement. (Pour les joueurs qui ont acheté la version numérique, les temps de chargement peuvent être réduits en déplaçant les données du logiciel vers le stockage interne).

Source : NintendoLife et Nintendo of America