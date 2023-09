Mise à jour 1.0.2 pour Baten Kaitos I & II HD Remaster avec corrections et améliorations

La mise à jour de Baten Kaitos I & II HD Remaster en version 1.0.2 est disponible depuis quelques heures. Cette mise à jour apporte des améliorations et corrige certains bugs parfois critiques, contribuant ainsi à une meilleure sécurité et à une certaine optimisation de l'expérience des joueurs.Dans Baten Kaitos: Endless Wings and the Lost Sea, un bug a été corrigé sur l'écran de construction du deck. Auparavant, après avoir placé le curseur sur n'importe quel Magnus et appuyé sur "Discard", si vous annuliez la suppression de Magnus avec "Cancel All" ou "Select or Delete" puis incliniez le stick R à gauche ou à droite, le jeu se bloquait. Cela a été corrigéDans Baten Kaitos II Wings of Beginning and Heir of the Gods, un bug a été corrigé concernant la vitesse de bataille réglée à 200% ou 300%. Lorsque l'ennemi Alraune activait le mouvement spécial "Poisonous Breath", le tour ne passait pas au personnage suivant et la progression devenait impossible.Ces corrections devraient améliorer l'expérience de jeu, bien que le jeu ait été critiqué lors de sa sortie le 20 septembre, notamment pour certains choix de l'éditeur apparemment motivés par des raisons économiques. Pour plus d'informations sur le jeu, vous pouvez lire notre test de Baten Kaitos I & II HD Remaster Source : site officiel via GoNintendo