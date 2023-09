Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : Mélofée débarque pour l'équinoxe d'automne

L'équinoxe d'automne a eu le week-end dernier sur notre planète Terre mais il sera sera célébré dans Pokémon Écarlate & Pokémon Violet ce week-end.Dès le vendredi 29 septembre et jusqu'au lundi 2 octobre, une apparition massive évènementielle aura lieu dans le jeu. Elle mettra à l'honneur le Pokémon Mélofée, habituellement absent de la région de Paldea.Le Pokémon de la 1ère génération est le premier Pokémon de ces apparitions massives, annoncées lors du Pokémon Presents du début septembre. Ici, c'est une cérémonie lunaire qui permettra de découvrir ce Pokémon inédit dans le jeu original.A noter que Mélofée a fait son apparition via le DLC "Le Masque Turquoise", disponible depuis quelques jours sur Nintendo Switch et dont nous vous proposons de lire le test Rendez-vous dès ce vendredi à 2h du matin en France pour capturer le Pokémon Mélofée dans Pokémon Écarlate & Pokémon Violet.