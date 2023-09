F-Zero 99 sur la ligne de départ avec cinq nouveaux circuits dès ce vendredi

Galerie images 28/09/2023







F-ZERO 99 PORT TOWNⅠ周回映像 28/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

F-ZERO 99 WHITE LANDⅡ周回映像 28/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo enrichit le contenu de F-Zero 99, son jeu de course battle royale exclusif à la Switch Online, en y ajoutant cinq nouveaux circuits dès le 29 septembre 2023. Ces circuits, répartis entre le mode normal et les événements Pro Tracks, promettent de nouvelles sensations aux pilotes aguerris. Parmi ces ajouts, retrouvez des circuits iconiques comme Mute City II, Port Town I et Red Canyon I en mode normal, ainsi que White Land II et Death Wind II dans les événements Pro Tracks​1.Depuis son annonce lors du Nintendo Direct du 14 septembre 2023, F-Zero 99 s'est imposé comme une expérience de course intense et compétitive pour les abonnés Nintendo Switch Online. Vous pouvez revivre cette annonce ici Les fans de F-Zero trouveront dans ces nouveaux circuits de quoi assouvir leur soif de victoire, seul contre tous. Et ce n'est qu'un début, car d'autres circuits sont prévus pour mi-octobre (les 3 parcours restants de la KING League), de quoi maintenir l'intérêt des pilotes émérites.Voici quelques clips proposés par Nintendo au sujet de deux des nouveaux circuits ajoutés, Port Town I et White Land II :L'ajout de ces circuits n'est pas une surprise totale. En effet, des dataminers avaient déjà mis en lumière l'éventualité de nouveaux circuits dans F-Zero 99, comme vous pouvez le découvrir dans cet article . Avec l'introduction de la Queen League pour les événements Grand Prix, F-Zero 99 continue d'évoluer et de proposer une expérience de jeu renouvelée. Ne manquez pas l'occasion de brûler l'asphalte sur ces nouvelles pistes !Source : Nintendo Japon via NintendoSoup