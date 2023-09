A Melbourne, un tramway Super Mario Bros. Wonder fait sensation

Un tramway aux couleurs de Super Mario Bros. Wonder a été aperçu dans les rues de Melbourne, apportant une touche ludique à la ville​1. Cette initiative originale intervient alors que les fans de la franchise profitent de nouvelles aventures dans le dernier opus du jeu.Rares seront ceux parmi nos lecteurs qui auront la chance de voir de leurs propres yeux ce tramway décoré aux couleurs du jeu, mais on vous avouera qu'on ne serait pas contre une telle initiative sur les tramways français, histoire d'apporter un peu de magie dans nos villes également.Remercions l'internaute Skoota qui a partagé ses photos avec le site australien Vooks.net qui a alors relayé les clichés avec le reste du monde :Hier, nous avons eu l'occasion de partager un rappel des power-ups et de leurs effets sur les personnages de Super Mario Wonder dans cet article sur les transformations des protagonistes d'une aventure qui sera disponible exclusivement sur Switch le 20 octobre prochain.Source : Vooks